Руководитель Горецкого района на ВНС поднимет вопрос льготного устройства водоснабжения и канализации

Новости Беларуси. Суббота в Беларуси уже традиционно – день прямых линий. Каждый может позвонить представителям власти и задать вопросы. Среди тех, кто на том конце провода, и делегаты пятого Всебелорусского народного собрания. Для них такое общение с населением – это дополнительная возможность узнать проблемы жителей из первых уст.

Для Владимира Пискижева такое телефонное общение хорошая возможность отслеживать ситуацию в районе. Но и такого мониторинга считает недостаточно. А потому первым среди коллег решил поставить персональный почтовый ящик прямо у входа в райисполком. Теперь люди пишут о своих проблемах руководителю района напрямую. ЖКХ, строительство, ремонт дорог – традиционно в топе острых вопросов.

Владимир Пискижев, председатель Горецкого райисполкома, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Каждая проблема для конкретного человека в конкретном случае – это проблема. Большая или малая – ее надо решать.



И решают. Недавно, например, в Горках по просьбам жителей сделали специальную площадку для выгула собак. Минимум финансовых затрат и желание исполнено.

Юлия Мацко, житель Горок:

Мы о такой площадке давно мечтали и очень благодарны, что она появилась.

С помощью прямой линии решена проблема и жителей деревни Шеды.

Виктор Банциенко, житель деревни Шеды Горецкого района:

Когда дожди шли, на кладбище не могли попасть из-за этого оврага.

И вот спустя пару недель вопрос снят. А нужна была всего лишь одна железобетонная плита. Теперь овраг уже не помеха.

С проблемами местного значения руководитель Горецкого района справляется на раз. А вот чтобы решить более глобальные, порой просто не хватает рычагов. Жители частных застроек не раз обращались к нему за помощью, чтобы провести к своим домам канализацию и водопровод. Ведь сразу заплатить за преимущества цивилизации 15-20 миллионов не каждому по карману.

Владимир Пискижев, председатель Горецкого райисполкома, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Если сегодня по устройству газа есть возможность получить льготный кредит, чтобы профинансировать человеку, то для устройства водоснабжения и канализации таких кредитных ресурсов на льготных условиях не предоставляется.

Этот вопрос в числе прочих Владимир Пискижев намерен поднять на V Всебелорусском народном собрании, куда поедет как делегат от Могилевщины. Ну, а пока сразу после прямой линии глава Горецкого района едет в поля. Вовремя успеть заготовить корма – сегодня задача номер один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.