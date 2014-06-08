Рукодельница Тамара Богданова после клинической смерти начала вышивать иконы без эскизов и зарисовок

Новости Беларуси. Школа духовного искусства открылась 8 июня под Минском. Около 8 лет о таком доме мечтала белорусская художница. Она не умеет рисовать, но с помощью иголки и нитки создает уникальные картины. Строили школу буквально всем миром, помогали дети и ученики. Здесь сегодня настоящий праздник.

30 лет назад Тамара Богданова перенесла клиническую смерть. После этого начала вышивать. Работа эта очень тонкая и кропотливая. На создание одной картины уходит до полугода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ефросиния Полоцкая, Серафим Саровский, Казанская Божья Матерь. Сколько всего вышито икон - женщина и не знает. Но за все это время ни одной картины Тамара не продала. А вот подаренные художницей произведения есть в Украине, Италии, Польше, Германии и России.

Тамара Богданова, рукодельница:

Эти работы я делаю без эскиза и без рисунка. Никуда не смотрю. Беру иголку и нитку - и делаю. Но здесь у нас, в основном, бисерные работы. Когда делаю объемную вышивку, стараюсь не ходить никуда, стараюсь быть в духе, чтобы видеть тот образ, который я делаю.