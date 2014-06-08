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День Святой Троицы празднуют 8 июня православные верующие

08 июня 2014 14:36
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Новости Беларуси. День Святой Троицы празднуют 8 июня православные верующие. Это один из величайших двунадесятых переходящих праздников. Православная церковь отмечает его в пятидесятый день после Пасхи, в воскресенье, поэтому этот день еще называют Пятидесятницей.

8 июня в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. День Святой Пятидесятницы издревле считался днем рождения Церкви. На Троицу принято украшать храмы и дома березовыми ветвями, травой и цветами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Православные в Беларуси

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