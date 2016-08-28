Руферы: зачем юные экстремалы рискуют своими жизнями и стоит ли эта игра свеч

Новости Беларуси. Столичная милиция на неделе задержала четверых руферов, которые проникли на крышу ГУМа. Среди них и гость из России. Цель столь высокого визита – пара панорамных снимков города. А вот минские подростки, которые стали героями социальных сетей (они, конечно, так считают), залазили на крыши многоэтажек, чтобы снять себя в экстремальном прыжке. Этим видео тоже заинтересовались правоохранители.

Город с высоты птичьего полета. От этого вида кружится голова, а сердце стучит чаще. Но для руферов смотровая площадка, общедоступное место – это слишком просто. Крыши вне зоны доступа, по сути, эксклюзив, – вот, что интересно экстремалам. Пусть и цена высока.

В погоне за адреналином Паша в свои 17 уже покорил не одну сотню минских крыш. Парень, видимо, насчитал у себя 9 жизней – по отвесной стене он взбирается вверх без страховки. Крутость подъема как бы подтверждает крутость самого себя.

Павел Никонович, руфер:

Сколько шишек набил? Достаточно.

И несмотря на это какая-то навязчивая идея достать до небес. Неоправданный риск он оправдывает своей наивностью.

Павел Никонович, руфер:

Я понимаю, чем рискую. В ночь перед залазом ты почти не спишь, ты волнуешься. Но когда начинаешь что-то делать, адреналин переполняет страх, и ты просто делаешь, тебе уже в кайф.

Интересно, что к покорению минской 12-этажки руферы готовились не более трех дней. В то время как профессиональные гимнасты каждый трюк отрабатывают по пять месяцев.

Максим Виноградов, воздушный гимнаст Белорусского государственного цирка:

Прежде чем придти к какому-то трюку, надо каждый день готовиться. Я, когда готовлю трюки, в день делаю их по 20-30 раз.

И при этом невероятная, до смешного несвойственная уверенность.

Владислав Шаламов, руфер:

Разумный человек будет оценивать все факторы, будет смотреть за тем, как близко подходить к краю, какие трюки выполнять, как это некоторые делают. Я считаю так. Где эта грань адекватности? Хм.

Майк, руфер:

Я помню, делал такие штуки, как стойка на руках. Я знал, что если что-то пойдет не так, я всегда буду знать, что я буду делать.

Этот парень явно тоже знал, что будет делать. И этот. Но такие варианты развития событий не входят в планы руферов. А ведь высота не прощает. Всего один неверный шаг – и рандеву с пропастью не избежать.

Павел Лемак, руфер:

Это было на стройке, мы детьми играли в догонялки. И обвалился пол. Руки сломал, ребра сломал, челюсть, нос.

Этот знак судьбы Павел истолковал по-своему. С падения и началась его история как руфера. Сейчас ему 27. Родители до сих пор не в курсе экстремального хобби.

Павел Лемак, руфер:

Мама с папой не знают. Поэтому этот ролик я им не покажу. Не говорю, потому что папа с мамой навещали меня вместе в реанимации.

Средний возраст руфера – 18 лет. Но в большинстве случаев покорять городские высотки ребята начинают еще с 14, насмотревшись видеороликов в социальных сетях.

Полина Марчук, психолог:

Это такой способ посоревноваться, кто круче. Вот, посмотрите, как я прыгнул, а кто круче залезет. Поэтому они включаются в эту игру. За этим еще потребность показать, какой я взрослый.

Только дело в том, что до «взрослого» эти подростки могут не дорасти. А ведь существует масса других способов доказать себе свои возможности. Брейк-данс, паркур, скейтбординг, воркаут. Все это можно делать на площадках в плоскости не выше уровня земли. Так, в Минске ко Дню города откроют парк экстремальных видов спорта.

Егор Штрикер, руфер:

Я не хочу закончить свою жизнь из-за того, что будет какой-то случай и я сорвусь.

Между тем, сам факт нахождения на крыше не противоречит закону. Это общественное место и находиться здесь не запрещено. Законодательство пока не знакомо с понятием «руфер». Правила на крыше в точности повторяют правила на земле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктория Осипова, адвокат:

Нахождение на крыше должно сопровождаться каким-то несоблюдением требований законодательства. Или повреждение имущества, или нарушение общественного порядка, или если на этой крыше в принципе нельзя находиться, поскольку это охраняемый объект. За такие действия лица могут быть привлечены или к административной ответственности, или даже к уголовной.

Янина, руфер (Россия):

Чтобы тебя оформили и дали штраф, я не знаю, каким нужно быть неудачником.

Янина – руфер из Москвы. Девушка смело рассказывает про обходные пути и уловки.

Янина, руфер (Россия):

Чтобы у тебя были проблемы со сломанным замком, у тебя при приеме полиции должны быть инструменты, которыми ты это сделал. Не пальцем же ты замок сломал. Если вдруг случается ситуация с полицией, ребята просто куда-нибудь прячут разводники, болторезы и остальное. Так и было. Мы пришли, было открыто. Извините, мы нечаянно. Больше не будем. История заканчивается.

Это хэппи-энд для руфера. И дело не только в чистом протоколе. В погоне за панорамными кадрами эти ребята, по сути, играют в салки с судьбой. В силу возраста не подозревая о том, что якобы равноправный противник на самом деле кукловод, которому в любой момент эти салки могут надоесть.