«Шахтером становятся спустя 10 лет работы»: специальный репортаж из-под земли к Дню шахтера

Новости Беларуси. Самые богатые люди в Беларуси живут в Солигорске. Именно здесь наиболее высокая средняя заработная плата в стране. Ее уровень здесь выше, чем даже в традиционно высокодоходной столице. А делают такую погоду белорусские шахтеры.

Даже по тому, что находится на поверхности, можно судить: работа на этом предприятии не замедляется и в предпраздничный день. И так было практически всегда. Владимир Павлюкевич вступил в ряды шахтеров в далеком 1979 году. Уже тогда промышленный гигант владел шестой частью мировых объемов калийных удобрений. Для того, чтобы сохранить такой громадный кусок калийного «пирога» по сей день, пришлось приложить немало усилий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Павлюкевич, директор 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Достижения выражаются в новых комплексах, новых разработках технологической добычи. Это новые научные решения в обогащении, новое передовое оборудование.

От забот земных к подземным. Как же обстоят дела на внутренней «кухне» шахтеров? Ответ на этот вопрос скрыт в прямом смысле глубоко. Кстати, расхожее суеверие о том, что представительницам прекрасного пола не место и в шахте, развенчалось уже у дверей подъемной клети.

Шахтер:

Специальный лифт для перевозки людей на глубину 600 м спускается за 3-4 минуты.

Для того, чтобы спуститься на глубину в 600 метров, как таковой серьезной подготовки не требуется, но меры предосторожности никто не отменял. Поэтому специальная одежда, самозащита, каска с лампой и можно в путь – прямо к недрам нашей земли.

Шахтер:

В целях безопасности обязательно держимся за поручень. Ноги чуть согнуты в коленях. В случае резкой остановки клети чтобы ноги просто самортизировали.

Далее наш маршрут пролегает по многочисленным артериям, так называемым горным «выработкам». Это третий калийный горизонт. Заплутать в темных тоннелях шахты достаточно легко. Успокаивает лишь то, что наш подземный «гид» делает такие обходы едва ли не каждую смену и чувствует себя как рыба в воде.

Шахтер:

Забои разбросаны на очень большом расстоянии друг от друга. Есть северное, южное, восточное, юго-восточное направления. Определенный забой работает в определенном месте.

Как оказалось, обыкновенный шахтер к своему рабочему месту под землей может добираться значительно дольше, чем на ее поверхности. Вот, к примеру, сюда по тоннелю мы ехали почти восемь километров. И это далеко не предел. Путь может достигать и 12. Еще несколько поворотов вдоль настоящей «реки» из руды и мы на месте.

А это уже святая святых – Лава 12-Н-3. Этот уникальный экспериментальный комплекс за год дает порядка миллиона тонн руды. А в июне был поставлен абсолютный рекорд предприятия – 141 тысяча. Такие объемы – во многом заслуга самих бригад из забоя. Испытано на себе: горняки трудятся в по-настоящему сложных условиях.

Анатолий Дубина, горнорабочий очистного забоя ОАО «Беларуськалий»:

Пыльно, грязно, шумно. Работаем в бирушах, в лепестках.

Евгений Кнотько, начальник участка подземного горного участка рудника ОАО «Беларуськалий»:

Некоторые приходят на время и уходят из забоя. Но в основном туда изначально идут непростые люди. Если человек ставит себе цель работать в забое, он в принципе изначально готов к этому. И психологически, и физически должен быть здоров. Люди с плохим здоровьем вообще в шахте не работают.

Узкие и низкие проходы и близко не вызывают чувство комфорта. Но мы-то понимаем, что местные шахтеры с такими преградами сталкиваются ежедневно. Поэтому терпим и продвигаемся дальше.

А дальше, в своей вотчине, прямо под сводами секций лавы нас встречает настоящая легенда. Улыбающийся и скромный, сразу и не скажешь, что тяжелому труду в забое Виктор Кляйн посвятил больше 30 лет своей жизни. Предупреждает: здесь, под землей, свои законы и правила.

Виктор Кляйн, бригадир АО «Беларуськалий»:

Шахта – тяжелые условия работы. И ты ощущаешь людей очень сильно. Здесь присутствует взаимовыручка постоянная, уважение твоего труда, иначе не сработаешься.

Полный кавалер шахтерской славы уверен: настоящим шахтером становятся не сразу, а лишь спустя 10 лет. За этот период, как правило, приходится пройти не одно испытание на прочность. Остаются же только самые стойкие. Вот они-то как раз и знают, по чем нынче пуд соли.

Виктор Кляйн, бригадир ОАО «Беларуськалий»:

Опасность, когда идет горное давление, садит на жесткую, а ты в это время находишься под ней – вот это страшно. Нет таких людей, кто не боится. Каждый человек боится. И страшно бывает сильно.

Труд шахтера действительно опасен. Однако есть и плюсы. О том, что солидная зарплата – главное подспорье, здесь никто и не скрывает. Но то, что делают они, формирует не только имидж профессии, в каком-то смысле и всей страны. Ответственность немыслимая, но из колеи не выбивает.

Виктор Кляйн, бригадир ОАО «Беларуськалий»:

Примета одна. У каждого человека есть свой ангел-хранитель. И в определенные моменты он помогает. По себе могу сказать, что было несколько случаев, что кто-то тебя останавливает. Ты хочешь сделать шаг, а не можешь.

Вот такой он, чувствующий опасность, но хранимый ангелами, настоящий белорусский шахтер.