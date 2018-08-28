Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде»

У малыша Лёвы уже через 4 дня начнется первый в его жизни учебный год. А, значит, самое время – выбрать стильную и качественную рубашку к школе.
У малыша Лёвы уже через 4 дня начнется первый в его жизни учебный год. А, значит, самое время – выбрать стильную и качественную рубашку к школе.
Семья Афиногеновых живет в Мурманске, но обновить гардероб сына решили белорусскими брендами. Под одобрительные взгляды родителей без пяти минут ученик примеряет уже третью сорочку.
Лёва Афиногенов, первоклассник:
Мне нравится эта рубашка. Белая.
Свой размер поискал и отец семейства, а заодно рассказал, чем подкупают отечественные поставщики.
Дмитрий Афиногенов:
Первоклассники – ребята шустрые. В первую очередь, выбираем рубашку, чтобы хорошо сидела, чтобы она долго на нём просуществовала. Потому что недели 2-3 – и вещи на детях горят.
И, конечно, цены.
Просто отличное соотношение цены и качества, золотая середина.
За покупками заглянула и Вероника Занская с сыном.
К школе подготовились ещё в начале августа. Теперь, не торопясь, пополняют коллекцию сорочек маленького Никиты. На вопрос, чем наши бренды отличаются от импортных, молодая мама отвечает патриотично.
Вероника Занская:
Мне кажется, ничем практически.
Нас устраивает и белорусское.
А вот что думают об отечественных лейблах те, кто не понаслышке знает, что такое стиль.
Виктория Острова, стилист:
Белорусские производители достаточно консервативны в отношении школьного ассортимента. Наши учебные заведения придерживаются делового стиля, поэтому цветовая гамма, как правило, сдержанная.
Это – базовые цвета.
Но можно встретить интересные сочетания. И по соотношению цена-качество наши производители тоже легко могут конкурировать с импортными.
Так как же выбрать ту самую, идеально подходящую сорочку? Казалось бы, не так уж и много параметров стоит учесть.
Никита Занский, школьник:
Чтобы было красиво, удобно.
Но родителям стоит обратить внимание и на другие нюансы.
Ольга Сидорова, заведующая магазином сорочек:
В первую очередь, сорочка должна соответствовать по размеру и росту. И должна отвечать цветовому диапазону всего выбранного комплекта. Либо жилетке с брюками, либо костюму. который выбрали родители ребёнку.
Если же говорить о моде на цвета, она как известно, циклична. 10 лет назад школьники сметали с витрин салатовые, оранжевые и фиолетовые рубашки.
Сегодня фэшн возвращается к классике.
Ольга Сидорова:
Как показали продажи этого года, основные требования – это что-то однотонное, светлое, не кричащее, неярких оттенков.
Чтобы соответствовало деловому школьному стилю.
Как правило, родители и дети выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде.
Что касается сочетаний, к костюму любого цвета прекрасно подойдёт белая рубашка, она универсальна. При покупке синей «двойки» стоит присмотреться к светло-голубым сорочкам с неброскими полосками или в мелкую неяркую клетку. А тёмно-коричневый пиджак и брюки отлично смотрятся с кремовыми оттенками или цветом слоновой кости. К слову, для маленьких модников белорусские производители предлагают любые фасоны и тона.