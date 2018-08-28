Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде»

У малыша Лёвы уже через 4 дня начнется первый в его жизни учебный год. А, значит, самое время – выбрать стильную и качественную рубашку к школе.

Семья Афиногеновых живет в Мурманске, но обновить гардероб сына решили белорусскими брендами. Под одобрительные взгляды родителей без пяти минут ученик примеряет уже третью сорочку.

Лёва Афиногенов, первоклассник:

Мне нравится эта рубашка. Белая. Свой размер поискал и отец семейства, а заодно рассказал, чем подкупают отечественные поставщики.

Дмитрий Афиногенов:

Первоклассники – ребята шустрые. В первую очередь, выбираем рубашку, чтобы хорошо сидела, чтобы она долго на нём просуществовала. Потому что недели 2-3 – и вещи на детях горят. И, конечно, цены. Просто отличное соотношение цены и качества, золотая середина. За покупками заглянула и Вероника Занская с сыном.

К школе подготовились ещё в начале августа. Теперь, не торопясь, пополняют коллекцию сорочек маленького Никиты. На вопрос, чем наши бренды отличаются от импортных, молодая мама отвечает патриотично.

Вероника Занская:

Мне кажется, ничем практически. Нас устраивает и белорусское. А вот что думают об отечественных лейблах те, кто не понаслышке знает, что такое стиль.

Виктория Острова, стилист:

Белорусские производители достаточно консервативны в отношении школьного ассортимента. Наши учебные заведения придерживаются делового стиля, поэтому цветовая гамма, как правило, сдержанная. Это – базовые цвета. Но можно встретить интересные сочетания. И по соотношению цена-качество наши производители тоже легко могут конкурировать с импортными. Так как же выбрать ту самую, идеально подходящую сорочку? Казалось бы, не так уж и много параметров стоит учесть.

Никита Занский, школьник:

Чтобы было красиво, удобно. Но родителям стоит обратить внимание и на другие нюансы.

Ольга Сидорова, заведующая магазином сорочек:

В первую очередь, сорочка должна соответствовать по размеру и росту. И должна отвечать цветовому диапазону всего выбранного комплекта. Либо жилетке с брюками, либо костюму. который выбрали родители ребёнку. Если же говорить о моде на цвета, она как известно, циклична. 10 лет назад школьники сметали с витрин салатовые, оранжевые и фиолетовые рубашки. Сегодня фэшн возвращается к классике.