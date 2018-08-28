Прямой эфир

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде»

28 августа 2018 14:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У малыша Лёвы уже через 4 дня начнется первый в его жизни учебный год. А, значит, самое время – выбрать стильную и качественную рубашку к школе.

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде» -1

Семья Афиногеновых живет в Мурманске, но обновить гардероб сына решили белорусскими брендами. Под одобрительные взгляды родителей без пяти минут ученик примеряет уже третью сорочку.

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде» -4

Лёва Афиногенов, первоклассник:
Мне нравится эта рубашка. Белая.

Свой размер поискал и отец семейства, а заодно рассказал, чем подкупают отечественные поставщики.

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде» -7

Дмитрий Афиногенов:
Первоклассники – ребята шустрые. В первую очередь, выбираем рубашку, чтобы хорошо сидела, чтобы она долго на нём просуществовала. Потому что недели 2-3 – и вещи на детях горят.

И, конечно, цены.

Просто отличное соотношение цены и качества, золотая середина.

За покупками заглянула и Вероника Занская с сыном.

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде» -10

К школе подготовились ещё в начале августа. Теперь, не торопясь, пополняют коллекцию сорочек маленького Никиты. На вопрос, чем наши бренды отличаются от импортных, молодая мама отвечает патриотично.

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде» -13

Вероника Занская:
Мне кажется, ничем практически.

Нас устраивает и белорусское.

А вот что думают об отечественных лейблах те, кто не понаслышке знает, что такое стиль.

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде» -16

Виктория Острова, стилист:
Белорусские производители достаточно консервативны в отношении школьного ассортимента. Наши учебные заведения придерживаются делового стиля, поэтому цветовая гамма, как правило, сдержанная.

Это – базовые цвета.

Но можно встретить интересные сочетания. И по соотношению цена-качество наши производители тоже легко могут конкурировать с импортными.

Так как же выбрать ту самую, идеально подходящую сорочку? Казалось бы, не так уж и много параметров стоит учесть.

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде» -19

Никита Занский, школьник:
Чтобы было красиво, удобно.

Но родителям стоит обратить внимание и на другие нюансы.

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде» -22

Ольга Сидорова, заведующая магазином сорочек:
В первую очередь, сорочка должна соответствовать по размеру и росту. И должна отвечать цветовому диапазону всего выбранного комплекта. Либо жилетке с брюками, либо костюму. который выбрали родители ребёнку.

Если же говорить о моде на цвета, она как известно, циклична. 10 лет назад школьники сметали с витрин салатовые, оранжевые и фиолетовые рубашки.

Сегодня фэшн возвращается к классике.

Рубашка для школьника: «Как правило, выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде» -25

Ольга Сидорова:
Как показали продажи этого года, основные требования – это что-то однотонное, светлое, не кричащее, неярких оттенков.

Чтобы соответствовало деловому школьному стилю.

Как правило, родители и дети выбирают приталенный силуэт, который сейчас в тренде.

Что касается сочетаний, к костюму любого цвета прекрасно подойдёт белая рубашка, она универсальна. При покупке синей «двойки» стоит присмотреться к светло-голубым сорочкам с неброскими полосками или в мелкую неяркую клетку. А тёмно-коричневый пиджак и брюки отлично смотрятся с кремовыми оттенками или цветом слоновой кости. К слову, для маленьких модников белорусские производители предлагают любые фасоны и тона.

# Дети # общество # Виктория Острова # Дмитрий Афиногенов # Вероника Занская # Ольга Сидорова

Другие новости рубрики

Все новости
«Эксперименты в условиях длительной изоляции». Белорусские учёные готовятся к участию в космическом проекте «Сириус»
28 августа 2018 14:07

«Эксперименты в условиях длительной изоляции». Белорусские учёные готовятся к участию в космическом проекте «Сириус»

«Даже сотрудники ГАИ улыбаются». Хрусталёв рассказал, как ездит с «Бонстиком»
28 августа 2018 13:04

«Даже сотрудники ГАИ улыбаются». Хрусталёв рассказал, как ездит с «Бонстиком»

«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта»
28 августа 2018 13:04

«Выполняет действия, ещё и с чувством юмора». Показываем, как пользоваться книгами с дополненной реальностью от «Евроопта»