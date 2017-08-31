Розыгрыш 41-го тура игры «Удача в придачу» стартовал с 26 августа и продлится по 8 сентября

Более 400 тыс. призов, в том числе 99 автомобилей и 20 квартир в столице, а в общей сумме подарки почти на $8 млн – с такой невероятной статистикой в последнюю субботу лета игра «Удача в придачу!» отметила очередной юбилей: в столичном торгово-развлекательном центре «Е-Сити» состоялся 40-й розыгрыш призов, к которому присоединились 655 тыс. белорусов, где своего звездного часа ждали около 4 млн. игровых кодов. И только самые удачливые вырвались вперед.

Главный герой праздничного тура Александр Серов из Светлогорска Гомельской области может похвастать созвучием имен с известным певцом, необычной профессией бурильщика, а теперь и столичной квартирой в живописной зеленой зоне города – по адресу ул. Мястровская, 3, около «Минск-Арены», рядом с проспектом Победителей и водохранилищем «Дрозды».

Рулить удачей удается не каждому, но эти счастливые дамы знают в этом толк. Причем в буквальном смысле! Автомобиль удачи Hyundai Creta цвета оранжевый металлик в 40 туре выиграла Татьяна Остапук из агрогородка Долбизно Брестской области.

Софье Полыниной из Бобруйска Могилевской области удача определила Hyundai Creta цвета серебристый металлик.

Красный – исключительно для смелых. В таком автомобиле уверенно себя будет чувствовать Галина Унгур из Лиды Гродненской области, которая работает операционной медсестрой.

А еще в 40-м туре были разыграны 200 крупных денежных призов от «Евроопт» – по Br1 тыс. (более $500) каждый. Чествовать везунчиков будут 2 сентября во Дворец Республики праздничным фуршетом и концертом звезд!

А чтобы выигрывать, необходимо играть. С 26 августа стартовал 41-й тур игры «Удача в придачу!», который продлится по 8 сентября включительно.

Правила участия неизменны! Покупайте в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс». И помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на успех! Розыгрыш юбилейного тура в очередной раз подтвердил это правило! Более того, теперь, сделав одну покупку, можно стать победителем дважды! В «Удача в придачу-2!». Теперь за каждые 10 бел.руб., потраченные в магазинах «Евроопт», покупателю не только начислят игровой код, но и выдадут на кассе специальную скретч-карту. Вы может выиграть шоколад, средство для мытья посуды, а также сертификаты для покупок в торговой сети «Евроопт» на 10 бел. руб. и 100 бел. руб. И в случае выигрыша забрать свой приз прямо в магазине!

Никогда еще встретиться с удачей не было так просто! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам – и выигрывайте призы от «Евроопт» каждый день!