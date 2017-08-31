От сельского хозяйства до медицины: за 5 лет в Беларуси создано около 200 современных биотехнологий

Новости Беларуси. Около двух сотен современных биотехнологий было создано в Беларуси за последние пять лет. Причем большинство инновационных разработок успешно используются в различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего речь идет о биотопливе, которое значительно дешевле и экономичнее аналогов, а также наносит меньший вред окружающей среде. Также белорусские исследователи внедрили инновации и в сельское хозяйство – так называемые зеленые биотехнологии, которые позволяют увеличить урожайность культуры или защитить ее от вредителей и непогоды, биоконсерванты, витамины и ферменты. Активно используются биотехнологии в фармакологии и медицине. Общая стоимость этих наукоемких разработок превышает 3 миллиарда долларов.