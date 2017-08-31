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Порции меньше или истек срок годности: в ходе проверок в 2016 году выявлены нарушения в организации школьного питания

31 августа 2017 06:10
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Новости Беларуси. Серьезные факты нарушений и недоработок в организации питания школьников были выявлены в ходе проверок по итогам 2016 года. Так, сотрудники комитета Государственного контроля установили, что в некоторых учреждениях порции были меньше положенного, а в ряде школ на стол подавалась продукция с истекшим сроком годности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть вопросы и к ценообразованию. В ведомстве считают: резервы для снижения себестоимости завтраков и обедов очевидны. В ближайшее время контролеры внесут предложения, как изменить ситуацию.

Порции меньше или истек срок годности: в ходе проверок в 2016 году выявлены нарушения в организации школьного питания-1

Владимир Кухарев, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Мы посмотрели этот вопрос и увидели, что там, где организуются отделами образования вопросы питания, они получаются значительно дешевле, чем при организации специализированными организациями. Кроме того, нормы питания в организациях образования составляют почти 100%. В то время как в организациях общепита – около 80-85%.

Питание в белорусских школах получают почти миллион учеников. Каждый год на дотации государство выделяет около 135 миллионов рублей.

# общество # Детское питание # Владимир Кухарев

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