Порции меньше или истек срок годности: в ходе проверок в 2016 году выявлены нарушения в организации школьного питания

Новости Беларуси. Серьезные факты нарушений и недоработок в организации питания школьников были выявлены в ходе проверок по итогам 2016 года. Так, сотрудники комитета Государственного контроля установили, что в некоторых учреждениях порции были меньше положенного, а в ряде школ на стол подавалась продукция с истекшим сроком годности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть вопросы и к ценообразованию. В ведомстве считают: резервы для снижения себестоимости завтраков и обедов очевидны. В ближайшее время контролеры внесут предложения, как изменить ситуацию.