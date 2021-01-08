Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?
Новости Беларуси. Минчане воспользовались возможностью, чтобы провести четыре дня максимально активно: покататься на коньках, поиграть в снежки и просто насладиться праздничной атмосферой. Пешие прогулки по заснеженному городу совершают целыми семьями и большими компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в материале Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
В Рождественские выходные 2021 года минчане отдыхают не два, а целых четыре дня. В большие праздники жители столицы точно не скучают и находят себе занятия по интересу даже на свежем воздухе. Например, фигурное катание. Причудливые па на льду делают молодые пары и даже большие семьи. И малыши пытаются сделать свои первые шаги на коньках.
Несмотря на довольно раннее время, на ледовом катке ажиотаж. Минчане, чтобы устроить семейный выход в свет, достали с полок коньки или взяли напрокат. А если кто-то не умеет кататься – не беда: можно научиться прямо сейчас.
– Первый раз вывела детей на каток, учимся. Миша, тебе нравится?
– Да.
Очень рада, что пришла сегодня на каток, так как у родителей выходной. Получается, смогли выбраться куда-то.
Иногда езжу сюда, катаюсь с мамой, с папой, с дядей.
Пока мы не упали, очень удачно. Мы пришли попрактиковаться.
Многолюдно и на рождественских ярмарках: сувениры и сладости покупают жители и гости столицы. Работают торговые ряды буквально последние дни.
«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?
Вчера очень хороший день был по торговле. Сегодня надеемся, что то же самое будет. Берите, выбирайте любой кусочек.
Очень хорошо проводим, весело. Видите, всей семьей, с внуками, детьми. Очень хорошо, спасибо, настроение хорошее, здоровье, слава богу, тоже.
Праздничные выходные – это еще и повод для фотосессий. А как иначе? Только ленивый не сделал снимок у новогодней ели. Одна из самых оживленных фотолокаций – на Октябрьской площади, где остановилась импровизированная колесница с лошадью.
Ёлка на Октябрьской площади на третьем месте в СНГ. В каких городах самые высокие новогодние деревья?
Все очень красиво, дети просятся на елку погулять, поиграть.
Прыгаем, бегаем, веселимся таким вот образом. Приходили на елочку тоже сюда, отдыхаем.
Температура за окном продолжает стабильно опускаться вниз, а город – укрываться большим пуховым одеялом. В этом сезоне для жителей и гостей столицы, как всегда, подготовили массу зимних развлечений, так что скучать дома точно не придется.