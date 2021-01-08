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Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?

08 января 2021 17:10
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Новости Беларуси. Минчане воспользовались возможностью, чтобы провести четыре дня максимально активно: покататься на коньках, поиграть в снежки и просто насладиться праздничной атмосферой. Пешие прогулки по заснеженному городу совершают целыми семьями и большими компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в материале Юлии Минич.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-1

Юлия Минич, корреспондент:
В Рождественские выходные 2021 года минчане отдыхают не два, а целых четыре дня. В большие праздники жители столицы точно не скучают и находят себе занятия по интересу даже на свежем воздухе. Например, фигурное катание. Причудливые па на льду делают молодые пары и даже большие семьи. И малыши пытаются сделать свои первые шаги на коньках.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-4

Несмотря на довольно раннее время, на ледовом катке ажиотаж. Минчане, чтобы устроить семейный выход в свет, достали с полок коньки или взяли напрокат. А если кто-то не умеет кататься – не беда: можно научиться прямо сейчас.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-7

Первый раз вывела детей на каток, учимся. Миша, тебе нравится?

Да.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-10

Очень рада, что пришла сегодня на каток, так как у родителей выходной. Получается, смогли выбраться куда-то.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-13

Иногда езжу сюда, катаюсь с мамой, с папой, с дядей.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-16

Пока мы не упали, очень удачно. Мы пришли попрактиковаться.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-19

Многолюдно и на рождественских ярмарках: сувениры и сладости покупают жители и гости столицы. Работают торговые ряды буквально последние дни.

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Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-22

Вчера очень хороший день был по торговле. Сегодня надеемся, что то же самое будет. Берите, выбирайте любой кусочек.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-25

Очень хорошо проводим, весело. Видите, всей семьей, с внуками, детьми. Очень хорошо, спасибо, настроение хорошее, здоровье, слава богу, тоже.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-28

Праздничные выходные – это еще и повод для фотосессий. А как иначе? Только ленивый не сделал снимок у новогодней ели. Одна из самых оживленных фотолокаций – на Октябрьской площади, где остановилась импровизированная колесница с лошадью.

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Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-31

Все очень красиво, дети просятся на елку погулять, поиграть.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-34

Прыгаем, бегаем, веселимся таким вот образом. Приходили на елочку тоже сюда, отдыхаем.

Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?-37

Температура за окном продолжает стабильно опускаться вниз, а город – укрываться большим пуховым одеялом. В этом сезоне для жителей и гостей столицы, как всегда, подготовили массу зимних развлечений, так что скучать дома точно не придется.

# Развлечения # общество # Юлия Минич # Фотофакт

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