Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?

Новости Беларуси. Минчане воспользовались возможностью, чтобы провести четыре дня максимально активно: покататься на коньках, поиграть в снежки и просто насладиться праздничной атмосферой. Пешие прогулки по заснеженному городу совершают целыми семьями и большими компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

В Рождественские выходные 2021 года минчане отдыхают не два, а целых четыре дня. В большие праздники жители столицы точно не скучают и находят себе занятия по интересу даже на свежем воздухе. Например, фигурное катание. Причудливые па на льду делают молодые пары и даже большие семьи. И малыши пытаются сделать свои первые шаги на коньках.

Несмотря на довольно раннее время, на ледовом катке ажиотаж. Минчане, чтобы устроить семейный выход в свет, достали с полок коньки или взяли напрокат. А если кто-то не умеет кататься – не беда: можно научиться прямо сейчас.

– Первый раз вывела детей на каток, учимся. Миша, тебе нравится? – Да.

Очень рада, что пришла сегодня на каток, так как у родителей выходной. Получается, смогли выбраться куда-то.

Иногда езжу сюда, катаюсь с мамой, с папой, с дядей.

Пока мы не упали, очень удачно. Мы пришли попрактиковаться.

Многолюдно и на рождественских ярмарках: сувениры и сладости покупают жители и гости столицы. Работают торговые ряды буквально последние дни. «Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?

Вчера очень хороший день был по торговле. Сегодня надеемся, что то же самое будет. Берите, выбирайте любой кусочек.

Очень хорошо проводим, весело. Видите, всей семьей, с внуками, детьми. Очень хорошо, спасибо, настроение хорошее, здоровье, слава богу, тоже.

Праздничные выходные – это еще и повод для фотосессий. А как иначе? Только ленивый не сделал снимок у новогодней ели. Одна из самых оживленных фотолокаций – на Октябрьской площади, где остановилась импровизированная колесница с лошадью. Ёлка на Октябрьской площади на третьем месте в СНГ. В каких городах самые высокие новогодние деревья?

Все очень красиво, дети просятся на елку погулять, поиграть.

Прыгаем, бегаем, веселимся таким вот образом. Приходили на елочку тоже сюда, отдыхаем.