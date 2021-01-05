Ёлка на Октябрьской площади на третьем месте в СНГ. В каких городах самые высокие новогодние деревья?

Наряду с традиционными символами Нового года из других стран наша 30-метровая елка на Октябрьской площади занимает третье место по величине. На 6 метров выше оказалось новогоднее дерево из Ташкента. А лидером в этом списке стала ель из Ашхабада. Здесь высота макушки достигает 41 метра. Замыкают топ Нур-Султан и Бишкек – каждое из деревьев по 25 метров.

Гирлянды и пиксельная сетка. Главная ёлка Минска стала одной из самых высоких в странах СНГ