Новости Беларуси. Рождественский сочельник отмечают 24 декабря католики всего мира. Они готовятся встретить Рождество Христово. Праздничные богослужения пройдут во всех костелах Беларуси.

Обычно в эту ночь в храмах собираются тысячи верующих. Центром торжеств, по традиции станет Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии. К празднику верующие готовятся особенно тщательно: постятся, украшают свои дома и не забывают о подарках своим родным и близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.