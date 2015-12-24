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Рождественский сочельник отмечают 24 декабря католики всего мира

24 декабря 2015 07:18
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Новости Беларуси. Рождественский сочельник отмечают 24 декабря католики всего мира. Они готовятся встретить Рождество Христово. Праздничные богослужения пройдут во всех костелах Беларуси.

Обычно в эту ночь в храмах собираются тысячи верующих. Центром торжеств, по традиции станет Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии. К празднику верующие готовятся особенно тщательно: постятся, украшают свои дома и не забывают о подарках своим родным и близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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