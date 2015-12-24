Погода в Беларуси: оранжевый уровень опасности объявлен в стране из-за сильного ветра

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. А в ночные часы по Гродненской, Минской и Витебской областях ветер ожидается до 23 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели предупреждают, что шквалистый ветер опасен возможными падениями деревьев, слабоукрепленных конструкций, кровель зданий и обрывами линий электропередач. Так что будьте внимательны и осторожны.