Прямой эфир

Погода в Беларуси: оранжевый уровень опасности объявлен в стране из-за сильного ветра

24 декабря 2015 07:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. А в ночные часы по Гродненской, Минской и Витебской областях ветер ожидается до 23 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели предупреждают, что шквалистый ветер опасен возможными падениями деревьев, слабоукрепленных конструкций, кровель зданий и обрывами линий электропередач. Так что будьте внимательны и осторожны.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Более 20 благородных оленей из Литвы поселились в Ушачском районе
24 декабря 2015 07:08

Более 20 благородных оленей из Литвы поселились в Ушачском районе

Один из самых известных тележурналистов Литвы Эдмундас Якилайтис в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым
23 декабря 2015 18:59

Один из самых известных тележурналистов Литвы Эдмундас Якилайтис в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

24 декабря в центре Минска будет ограничена парковка, а 25-го и движение в связи с новогодними мероприятиями
23 декабря 2015 18:52

24 декабря в центре Минска будет ограничена парковка, а 25-го и движение в связи с новогодними мероприятиями