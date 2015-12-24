Стоимость проезда в общественном транспорте Минска изменена с 24 декабря: метро – 5500, наземный транспорт – 5000

Новости Беларуси. С 24 декабря изменяется стоимость проезда в столичном общественном транспорте. Так, цена одного жетона в минской подземке теперь составляет 5,5 тысяч рублей, а поездка в наземном транспорте обойдется в пять тысяч. При этом себестоимость пассажирских перевозок за январь-сентябрь составила около 9,5 тысяч рублей.

Купленные проездные будут действительны без доплат в течении 60 суток с момента покупки. Старыми талонами можно пользоваться 10 дней, а потом их необходимо обменять с доплатой на новые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.