Прямой эфир

Более 20 благородных оленей из Литвы поселились в Ушачском районе

24 декабря 2015 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более двух десятков благородных оленей из Литвы поселились в Ушачском районе. Животных закупили у фермера по программе возрождения численности охотничьих животных.

Оленей поселили в специальном вольере площадью 9 гектаров. Здесь они проведут год под защитой от излишнего внимания людей. После этого их выпустят в дикую природу.

Главная цель – восстановление популяции и ее рост. По последним данным, в Ушачском районе обитает около сотни благородных оленей. А необходимая для развития, оптимальная численность – не менее 300 голов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Дикие животные

Другие новости рубрики

Все новости
Один из самых известных тележурналистов Литвы Эдмундас Якилайтис в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым
23 декабря 2015 18:59

Один из самых известных тележурналистов Литвы Эдмундас Якилайтис в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

24 декабря в центре Минска будет ограничена парковка, а 25-го и движение в связи с новогодними мероприятиями
23 декабря 2015 18:52

24 декабря в центре Минска будет ограничена парковка, а 25-го и движение в связи с новогодними мероприятиями

Вопиющий случай: глава Минприроды потребовал наказать живодера, взорвавшего белую медведицу
23 декабря 2015 18:06

Вопиющий случай: глава Минприроды потребовал наказать живодера, взорвавшего белую медведицу