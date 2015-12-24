Более 20 благородных оленей из Литвы поселились в Ушачском районе

Новости Беларуси. Более двух десятков благородных оленей из Литвы поселились в Ушачском районе. Животных закупили у фермера по программе возрождения численности охотничьих животных.

Оленей поселили в специальном вольере площадью 9 гектаров. Здесь они проведут год под защитой от излишнего внимания людей. После этого их выпустят в дикую природу.

Главная цель – восстановление популяции и ее рост. По последним данным, в Ушачском районе обитает около сотни благородных оленей. А необходимая для развития, оптимальная численность – не менее 300 голов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.