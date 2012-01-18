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Рождественский благотворительный экологический аукцион впервые прошел в Минске

18 января 2012 17:49
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Лотами на нем стали обычные картины от необычных детей. Юные художники создавали свои произведения о природе в изостудии при школе-интернате для детей с нарушением слуха. Средства от продажи 20 картин пойдут на развитие учреждения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Гардынец, директор Минской областной школы-интерната для детей с нарушением слуха:
Каждое творчество – это труд. А труд имеет цену. И мы сегодня решили, что посмотрим, что стоит труд, что можно заработать за эти картины.

Рождественский благотворительный экологический аукцион впервые прошел в Минске-1

Рождественский благотворительный экологический аукцион впервые прошел в Минске-3

Рождественский благотворительный экологический аукцион впервые прошел в Минске-5

Рождественский благотворительный экологический аукцион впервые прошел в Минске-7

Рождественский благотворительный экологический аукцион впервые прошел в Минске-9

# общество # Фотофакт # Благотворительность # Экология

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