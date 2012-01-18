Рождественский благотворительный экологический аукцион впервые прошел в Минске

Лотами на нем стали обычные картины от необычных детей. Юные художники создавали свои произведения о природе в изостудии при школе-интернате для детей с нарушением слуха. Средства от продажи 20 картин пойдут на развитие учреждения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Виктор Гардынец, директор Минской областной школы-интерната для детей с нарушением слуха:

Каждое творчество – это труд. А труд имеет цену. И мы сегодня решили, что посмотрим, что стоит труд, что можно заработать за эти картины.