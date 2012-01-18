В 2012 году в минском микрорайоне Каменная горка будут открыты три новых магазина

В новых микрорайонах может не хватать магазинов шаговой доступности. Поэтому уже вскоре сразу два торговых объекта примут покупателей.



В первом полугодии 2012-го откроются продмаг на Неманской и гипермаркет на Каменогорской. Кроме того, в планах на этот год – еще 3 торговые точки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Сергей Железняк, заместитель главы администрации Фрунзенского района:

На 2012 год запланировано ввод порядка пяти объектов. Это три продовольственных магазина шаговой доступности и два магазина непродовольственной сферы.

На перспективу в новых микрорайонах Каменной горки-1, Каменной горки-5 планируется строительство пяти крупных гипермаркетов, многофункциональных торговых комплексов, которые будут включать в себя и развлекательные комплексы.