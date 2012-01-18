За 10 000 рублей в месяц коммунальщики Минска отгребут снежные заносы от вашего автомобиля

Беречь время и силы автомобилистов бригады дворников смогут на условиях заключенного договора. Новая практика уже прижилась во всех районах Минска.
Автомобилист:
Я должен, и каждый должен за собой расчищать.
Если такое мнение вам не по вкусу, в вашу пользу сработает удобная схема, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Анатолий Ярошевич, директор ЖРЭО Советского района:
Каждый автовладелец обязан убирать свое парковочное место вокруг своего автомобиля на расстоянии одного метра.
По месту жительства он может заключить договор на оказание данной услуги с ЖЭО, ЖЭС.