«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Новости Беларуси. Сотни детей из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, объединила 8 января благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полдень ребят встречали в главном православном храме страны. Здесь с молитвы за детей Беларуси, которую совершил Патриарший Экзарх, традиционно начинается эта рождественская встреча.

Рождественское чаепитие. В гомельской «Детской деревне» встречают непривычного гостя. С подарками приехал архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский:

Христос в Евангелие говорил: вас узнают, что вы мои ученики, если будет между вами любовь. А в чем выражается любовь? Любовь выражается в том, чтобы мы посетили больного, чтобы мы оказали какую-то помощь.

В доме-интернате для людей с особенностями психофизического развития сегодня проживают более 60 человек. В реабилитации здесь делают ставку на социальную модель: условия приближены к домашним, семейным.

И все же у Юлии Федорович в это Рождество, как и год назад, мечта одна: создать собственную семью. Девушка уже получила профессию и готова к самостоятельной жизни, осталось лишь найти человека с большим сердцем, готового оформить опекунство.

Юлия Федорович, жительница Гомеля:

Вчера молилась перед иконой, чтобы мне Боженька – чтобы моя мечта сбылась, меня взяли на опекунство.

Рождественские подарки и благословение всем мамам, родившим детей в светлый праздник. В Гомельском областном родильном доме таких четверо: три девочки и мальчик.

Юлия Алешечкина счастлива и благодарна судьбе за такой подарок: свою первую дочь она привела в этот мир, когда все православные отмечали Рождество Христово.

Юлия Алешечкина, жительница Гомеля:

В Рождество в первый раз стала мамой. Долгожданное событие. Ждали девочку. Очень рады, что появилась именно седьмого числа. Предчувствия, конечно, уже были шестого, что вот-вот должна родиться. И вот, случилось чудо.

Верой в чудеса наполнились сегодня и сердца более 1500 детей. Они приехали в столицу из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. XV республиканская акция «Рождественская елка – наши дети» традиционно началась с торжественной литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе.

К слову, в 2019 году у акции есть одна особенность: на встречу пригласили глав всех конфессий.

Максим Мисько, председатель Белорусского фонда мира, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хочется показать, что в Беларуси единство конфессий – оно достаточно серьезное и непоказное. Потому что позволить себе представителям других конфессий зайти в храм не свой – это тоже показывает, что мы действительно уважаем друг друга.

А эти ребята из Буда-Кошелево сегодня проснулись в пять утра! Позади 6 часов дороги, впереди – важная миссия. Но о ней расскажем позже. Пока же юные артистки с волнением в голосе поздравляют митрополита.

Поздравляем с Рождеством и только лучшего желаем!

Людмила Кабаева, руководитель образцового ансамбля танца «Милавица»:

Настроение было отличное, потому что они знали, куда они едут. Они очень хотели попасть именно сюда. Потом они ждут представления циркового. Я думаю, им все очень-очень понравится. Они все в ожидании.

В неформальной обстановке дети демонстрировали все свои таланты, угощали караваем и делали памятные фотографии. От владыки каждому – благословение. Митрополит Павел: «Вы слышите, как они поют? Они вкладывают душу» Но стоит ли спорить, что самый ожидаемый и любимый детьми момент – это дружный поход в цирк?

Однако сегодня представление открывают не клоуны и акробаты, а танцевальный ансамбль из Буда-Кошелево. Кажется, с миссией ребята справляются на «отлично».