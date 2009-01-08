Рождественская ночь стала рекордно холодной за эту зиму

В Минске за последние сутки с обморожениями различной степени тяжести в больницы доставлены 13 человек. А в Гомеле спасти жертву мороза не удалось. Причины травм – традиционные. Неудачная рыбалка и алкогольное опьянение.

Мороз не пощадил даже однофамильца. Случай можно бы назвать анекдотичным если бы не было так больно. Обморожение второй степени тяжести. Причем, случилось все не на рыбалке, не во хмелю, а на стройке. Помыл руки водой при -20. В итоге не построил, а разрушил – собственные кожные ткани.

А вновьприбывшие – практически все в реанимации. Только в Минске и только за сутки с обморожениями на больничных койках – 13 человек. Правда, сильнее всего мороз ударил по Гомелю. Январский холод поймал на крючок рыбаков-любителей. Кто-то брал на живца в резиновых сапогах и чуть не оставил в проруби собственные ноги. Для кого-то все закончилось более печально. Смертельный исход. Тоже в Гомеле. В рождественскую ночь гомельчанин замерз прямо возле проезжей части.

Январский мороз стал по-настоящему суровым для тех, кто праздники отметил горячо. Большинство из тех, кого доставили в скорую помощь, были в состоянии алкогольного опьянения. Так что медики предупреждают: чтобы минус на улице не прибавил пациентов в больницах – белорусы в первую очередь должны чувствовать меру.