Премию "За духовное возрождение" получил коллектив Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии

Это, действительно, уникальная в своем роде клиника. За 10 лет существования здесь провели тысячи сложнейших операций. Именно здесь сотни маленьких пациентов получили надежду на жизнь. Надежду, когда состояние уже, казалось бы, безнадежно.

Треть своей маленькой жизни Егор борется за жизнь. 9 месяцев мальчик – в стенах детского онкологического центра. Он еще не говорит, с мамой играет, питается – живет в стерильной палате. Ему пришлось пройти через многое. Но, кажется, заболевание крови отступает – реанимации и многочисленные химиотерапии позади. Впереди – ожидание улучшения анализов и надежда на то, что можно пойти на контроль. Это значит, что Егора с мамой будут отпускать домой.

И еще одна жизнь – опять борьба за жизнь. Маленькая Ульяна, говорят, врачи, родилась дважды в рубашке. Девочка прошла через химиотерапию и пошла на поправку. Но спустя время у нее случился рецидив – так врачи называют возвращение болезни. И снова Ульяна пошла по тому же кругу – но и в очередной раз болезнь отступила. А в клинике она теперь, потому что простудилась. Для таких хрустальных детей как Ульяна – вирус гриппа как удар булыжником по иммунитету.

Говорят, что нет ни одной отрасли практической медицины, которая за столь короткий срок достигла бы таких результатов, как детская онкология. Если в начале 90-х годов выживали 15 из ста детей со злокачественной опухолью, то сейчас удается спасти до 75% пациентов. Причем статистика белорусских медиков не отстает от общемировой.



Медики в детском онкологическом центре используют новые методы лечения и оперирования. Например, если раньше опухоль поражала печень – то удаляли весь орган. Сейчас – только больные участки. Костные опухоли были приговором к ампутации конечности. Сейчас пораженную кость заменяют эндопротезом. Белорусские медики в некоторых областях даже опередили коллег в мире. Так что жизнь продолжается, хрустальные сердца бьются, и свет в окошке надежды с каждым годом горит все ярче.