Премию "За духовное возрождение" получил коллектив Республиканского научно-практического центра детской онкологии и гематологии

Треть своей маленькой жизни Егор борется за жизнь. 9 месяцев мальчик – в стенах детского онкологического центра. Он еще не говорит, с мамой играет, питается – живет в стерильной палате. Ему пришлось пройти через многое. Но, кажется, заболевание крови отступает – реанимации и многочисленные химиотерапии позади. Впереди – ожидание улучшения анализов и надежда на то, что можно пойти на контроль. Это значит, что Егора с мамой будут отпускать домой.
И еще одна жизнь – опять борьба за жизнь. Маленькая Ульяна, говорят, врачи, родилась дважды в рубашке. Девочка прошла через химиотерапию и пошла на поправку. Но спустя время у нее случился рецидив – так врачи называют возвращение болезни. И снова Ульяна пошла по тому же кругу – но и в очередной раз болезнь отступила. А в клинике она теперь, потому что простудилась. Для таких хрустальных детей как Ульяна – вирус гриппа как удар булыжником по иммунитету.
Говорят, что нет ни одной отрасли практической медицины, которая за столь короткий срок достигла бы таких результатов, как детская онкология. Если в начале 90-х годов выживали 15 из ста детей со злокачественной опухолью, то сейчас удается спасти до 75% пациентов. Причем статистика белорусских медиков не отстает от общемировой.
Медики в детском онкологическом центре используют новые методы лечения и оперирования. Например, если раньше опухоль поражала печень – то удаляли весь орган. Сейчас – только больные участки. Костные опухоли были приговором к ампутации конечности. Сейчас пораженную кость заменяют эндопротезом. Белорусские медики в некоторых областях даже опередили коллег в мире. Так что жизнь продолжается, хрустальные сердца бьются, и свет в окошке надежды с каждым годом горит все ярче.