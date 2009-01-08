Наступившие холода прибавили заботы орнитологам и спасателям

Сильные морозы нагрянули в одночасье и застали врасплох даже водоплавающих птиц.

Так, в Минске на Свислочи спасали вмерзшую крылом в лед чайку. А в Бресте на зимовку осталась сотня лебедей. Как оказалось, это не только местные обитатели, но и перелетные. Если морозы усилятся пернатым понадобится эвакуация.

Одна из главных задач орнитологов отследить перелетных и окольцевать собственных. У каждого лебедя свой паспорт-кольцо с номером и биометрическими данными. Затем на их основе создается лебединая база данных. Всего за три года в Беларуси окольцовано около 300 лебедей.

Для сравнения: в 1989 году здесь зимовала только одна пара птиц. Сегодня соседствуют около сотни белокрылых. Среди них лебеди с венгерской, польской и литовской пропиской. Случалось в Беларусь птицы прилетали ранеными. Но лебеди умеют за себя постоять. "Васька", здешний завсегдатай, защищает семейство от любого агрессора – щипается.

Дикие лебеди питаются подводными растениями. Однако местные прикармливают птиц чипсами, печеньем, конфетами и булочками с повидлом. Такое меню приносит только вред. Если уже, действительно, кормить так батоном. Орнитологи тщательно следят за изменениями погоды. Не исключено, что полынья замерзнет. Тогда птицам понадобится эвакуация.