Современный образовательный центр получили в подарок юные гомельчане

Построенная по уникальному архитектурному проекту всего за год, новая школа приняла первых учеников.

Цена подарка – 18 миллиардов рублей. Только компьютерных классов в школе 4. В среднем по компьютеру на дюжину учеников – это в два раза выше общереспубликанских стандартов. Обучение здесь будут вести с использованием технологии мультимедиа и интерактивных досок.

Не забыли здесь и о здоровье учащихся. Сразу в трех спортивных залах и тренажерном, можно заниматься любыми видами спорта: от гимнастики до тяжелой атлетики. Уникальность школы и в ее подходе к образованию. Здесь создана безбарьерная среда. Уже в следующем учебном году на школьную сцену смогут подняться и дети с особенностями физического развития.

Уже осенью здесь будут обучаться до полутора тысяч детей. О своей школьной жизни ученики смогут рассказать в творческих проектах. В планах создание детской телестудии. Первый эфир обещают уже к новому 2010-му году.