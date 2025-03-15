«Рождественская история» – в Минске успешно реализуется уникальный социальный проект

Физкульт-привет! В Минске успешно реализуется уникальный социальный проект «Рождественская история». Он направлен на социализацию детей с особенностями психофизического развития через занятия большим и настольным теннисом.
Физкульт-привет! В Минске успешно реализуется уникальный социальный проект «Рождественская история». Он направлен на социализацию детей с особенностями психофизического развития через занятия большим и настольным теннисом.
Александр Василевский, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по теннису:
Проект, я считаю, очень нужный, очень интересный. Приятно, когда ты помогаешь деткам, чтобы они чему-то научились. И самое главное, чтобы они получали положительные эмоции, радовались, смеялись, улыбались. Это доставляет также и тренеру удовольствие.
Теннис не только увлекательная игра, но и эффективный способ поддержания здоровья и физической формы. Регулярные занятия положительно влияют на организм, развивают выносливость, координацию и реакцию. Каждую тренировку дети начинают с разминки.
Анатолий Мушин, тренер-преподаватель по теннису Республиканского центра олимпийской подготовки по большому и настольному теннису:
Они приходят в определенное время и мы начинаем заниматься с ними. Проводим хорошую разминку, потом начинаем занятия по специальной подготовке. У нас есть инвентарь. Это интересно. Сам вид спорта, они привыкают к этому теннису, приходят с интересом. Если бы так все время, то было бы вообще великолепно.
С ребятами занимаются лучшие тренеры и мастера спорта. Каждый находит к детям индивидуальный подход. Внимательное и бережное отношение к ребятам создает атмосферу доверия.
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