«Рождественская история» – в Минске успешно реализуется уникальный социальный проект

Физкульт-привет! В Минске успешно реализуется уникальный социальный проект «Рождественская история». Он направлен на социализацию детей с особенностями психофизического развития через занятия большим и настольным теннисом.

Александр Василевский, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по теннису:

Проект, я считаю, очень нужный, очень интересный. Приятно, когда ты помогаешь деткам, чтобы они чему-то научились. И самое главное, чтобы они получали положительные эмоции, радовались, смеялись, улыбались. Это доставляет также и тренеру удовольствие.

Теннис не только увлекательная игра, но и эффективный способ поддержания здоровья и физической формы. Регулярные занятия положительно влияют на организм, развивают выносливость, координацию и реакцию. Каждую тренировку дети начинают с разминки.