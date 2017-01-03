Рождаемость, безопасность, экспорт и наука: о чем говорил Президент в своем новогоднем обращении

Новости Беларуси. Повышение рождаемости, укрепление позиций Беларуси на международной арене, вопросы безопасности. Традиционно в новогоднем обращении Александр Лукашенко подвел итоги года минувшего и расставил приоритеты на следующие 12 месяцев.

Анастасия Черновская в новогоднюю ночь получила самый главный подарок – сына. Маленький Александр родился буквально через несколько часов после полуночи. Ребенок в семье второй. Молодая мама уверяет: на пополнение в семействе решились не задумываясь.

Анастасия Черновская:

Запланированный ребенок второй. Замечательное учреждение здравоохранения, все прошло отлично, спасибо всем большое за моего сыночка.

Впервые за четверть века Беларусь вышла на естественный прирост населения.

Кстати, персонально к женщинам, будущим мамам, Александр Лукашенко в эту новогоднюю ночь обращался уже не первый раз. Не бояться рожать глава государства убеждал под бой курантов в 2005 году. Слова, как показывает статистика, дошли до адресата. Цифры росли из года в год. А в 2013-м мы все вместе радовались небывалому количеству появившихся на свет малышей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В семьях появляется все больше детишек, и это – будущее Беларуси. Надо сохранить такую положительную тенденцию. Обращаюсь к нашим дорогим женщинам – рожайте и знайте: как бы ни было сложно, мы сохраним поддержку семей, воспитывающих детей: предоставление материнского капитала, пособий, а также обеспечение жильем многодетных семей.

Для любой семьи самое важное – растить детей в безопасности. В 2016 году Беларусь оказалась в эпицентре мировых событий. Но, к счастью, мировой хаос нас не коснулся.

Кстати, мир на нашей земле – едва ли самая важная тема в новогодних обращениях главы государства. О том, как важно сохранить островок стабильности, Александр Лукашенко говорил и в 2003, и в 2014 годах. Именно тогда на фоне конфликта в Украине эти слова для нас обрели особый смысл.

Александр Лукашенко:

Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан. Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз. В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества – наш священный долг.

В 2016 году в Беларуси приняли новую военную Доктрину. Документ, который носит сугубо оборонительный характер. Ни одну страну мы не расцениваем, как противника. А любые конфликты предпочитаем решать мирным путем.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Был сделан упор в военной Доктрине на создание элементов собственного промышленного оборонного комплекса. Для нас наиболее главное – это сохранение мира, того, который существует вокруг нас.

На мировой арене благодаря взвешенной внешней политике Беларусь прочно закрепилась в статусе миротворца. Минск по праву признается мировым сообществом и как наиболее удобная площадка по урегулированию вооруженных конфликтов.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Наше положение укрепляется, все больше стран нами интересуются, все в больших странах нас рассматривают как серьезного партнера. Белорусские успехи на ниве Украины заставили переосмыслить образ Беларуси многих, в том числе влиятельных государств мира.

В 2016 году мы открывали новые рынки Азии и Африки. А число стран, где знают белорусские товары, давно перевалило за сотню. Только экспорт сельхозпродукции превысил два млрд долларов. За 12 месяцев удалось снять лишние барьеры и значительно улучшить деловой климат в стране. Беларусь 37 из 189 стран мира в международном рейтинге легкости ведения бизнеса.

Роман Осипов, директор инвестиционной компании:

В первую очередь очень важно развивать малый и средний бизнес. Государственно-частное партнерство – это больше речь идет о конкретных проектах по привлечению инвесторов в крупные темы. Будь это строительство дорог, инфраструктура. Малый бизнес во всех странах, во всем мире все-таки формирует основу валового внутреннего продукта, основы экономики.

Экономике должны помочь инновационные разработки. 2017 год в Беларуси объявлен Годом науки. Это значит, что будут активнее поддерживаться новые разработки. Отрасль получит дополнительное финансирование. Ожидаемое увеличение – почти на 20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Наступающий Год науки должен пройти под знаком обновления страны и открытий во всех областях жизнедеятельности. Но любые научные достижения и разработки должны эффективно внедряться в производство. Реализация этого курса позволит нам обеспечить людей работой, достойной зарплатой. Уровень жизни народа должен быть гораздо выше, чем сегодня.

В последние мгновения 2016 года Александр Лукашенко говорил о важном не только для страны. Главное звучало для всех и каждого в отдельности. Уже традиционно Президент благодарил соотечественников за успехи и плодотворную работу. И какой Беларусь будет провожать 2017 год, зависит от каждого из нас.