«Мы предложили другой формат взаимодействия». Наталья Кочанова на прямой телефонной линии с гражданами

Пообщаться по телефону с Натальей Кочановой смогли те, кто не попал на личный прием, который она проводила в конце июля. Тогда записалось порядка 200 человек, и принять всех физически невозможно. Контакты заявителей сохранили, с ними связались сотрудники секретариата Совета Республики. И те, кто согласились поговорить с Натальей Кочановой не очно, а по телефону, сегодня озвучили свои проблемы. Это около 30 человек. Новые подходы в работе с обращениями граждан, как итог – ответы на вопросы оперативно находят. Все на личном контроле председателя верхней палаты парламента.

Максим Шеко, начальник отдела по работе с обращениями граждан и внутреннему контролю Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Желающих попасть на прием к Наталье Ивановне, председателю Совета Республики, очень много. В июле, после анонса в СМИ, поступило свыше 200 звонков с просьбой о записи на личную встречу со спикером. Многие были приняты. Это порядка 50 человек. Но очевидно, что принять всех желающих в один день физически невозможно. Потому кто-то подал письменное обращение, но также мы предложили другой формат взаимодействия, который вы сегодня видели, – это прямая телефонная линия. В отличие от стандартной прямой телефонной линии, звонит не гражданин, а гражданину, ранее записавшемуся (в данном случае в июле), поступает звонок напрямую от спикера в согласованное с ним время.

Сами граждане отмечают, что такой подход Совета Республики очень удобен: не нужно выделять лишний день от работы, тратиться на дорогу. Учитывая, что большинство обратившихся сегодня – представители регионов нашей страны. Не отменяются и личные приемы граждан. Их график расписан на многие месяцы вперед.