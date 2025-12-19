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Как организм реагирует на стресс – рассказал врач-терапевт

19 декабря 2025 14:35
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Тревога, паника, панические мысли. Еще совсем недавно эти состояния, может быть, обесценивали или считали особенностями характера. А вот в современном обществе уже это может быть симптомом серьезного заболевания. О пограничных состояниях психики поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». 

Наталья Надольская, ведущая: 
Есть такое мнение, что люди делятся на две категории. Одна часть, когда попадает в какие-то стрессовые ситуации, начинает много есть – заедать этот стресс, даже неконтролируемо. А вторая группа, если стрессовое состояние, то вообще не может есть. 

Как реагирует обычно организм на стресс? Почему кто-то его заедает, кто-то вообще не может есть? И нормально ли это, когда нарушается режим питания? Как еще организм может реагировать на стресс?

Как организм реагирует на стресс – рассказал врач-терапевт-2

Ольга Сычик, врач-терапевт:
Да, нормально. То есть у кого-то так психика срабатывает, что кто-то много ест, то есть действительно заедает, а кому-то «кусок не лезет» и он не может смотреть на еду. И может быть так же со сном. То есть даже выделяют разные виды депрессивных состояний, когда люди спят, восстанавливаются, а кто-то впадает в эту бессонницу либо просыпается постоянно в течение ночи. 

По-разному реагируют. И также различные другие эмоциональные состояния. У кого-то это может быть сниженный метаболизм, то есть ничего не хочется. У кого-то это может быть возбужденное состояние, какая-то раздражительность. То есть разные типажи встречаются.

Подробности в видео.

# Здоровье # Медицина

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