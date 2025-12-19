Как организм реагирует на стресс – рассказал врач-терапевт

Тревога, паника, панические мысли. Еще совсем недавно эти состояния, может быть, обесценивали или считали особенностями характера. А вот в современном обществе уже это может быть симптомом серьезного заболевания. О пограничных состояниях психики поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

Есть такое мнение, что люди делятся на две категории. Одна часть, когда попадает в какие-то стрессовые ситуации, начинает много есть – заедать этот стресс, даже неконтролируемо. А вторая группа, если стрессовое состояние, то вообще не может есть.

Как реагирует обычно организм на стресс? Почему кто-то его заедает, кто-то вообще не может есть? И нормально ли это, когда нарушается режим питания? Как еще организм может реагировать на стресс?