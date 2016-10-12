Россиянка получила штраф в $1000 за шутку о взрывчатке в аэропорту

Новости Беларуси. Юмор ценой в тысячу долларов. Неудачную шутку гражданки России в Национальном аэропорту Минск суд оценил в 100 базовых величин.

Наказание в виде штрафа женщина получила за то, что в июле этого года, находясь в пункте предполетного досмотра, сообщила инспектору воздушной безопасности о якобы спрятанном у нее взрывчатом веществе.

Специфическое чувство юмора стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Суд Октябрьского района Минска признал женщину виновной. Приговор вступает в законную силу через 10 дней.

В течение этого времени россиянка может его обжаловать или опротестовать, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.