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Россиянка получила штраф в $1000 за шутку о взрывчатке в аэропорту

12 октября 2016 16:12
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Новости Беларуси. Юмор ценой в тысячу долларов. Неудачную шутку гражданки России в Национальном аэропорту Минск суд оценил в 100 базовых величин.

Наказание в виде штрафа женщина получила за то, что в июле этого года, находясь в пункте предполетного досмотра, сообщила инспектору воздушной безопасности о якобы спрятанном у нее взрывчатом веществе.

Специфическое чувство юмора стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Суд Октябрьского района Минска признал женщину виновной. Приговор вступает в законную силу через 10 дней.

В течение этого времени россиянка может его обжаловать или опротестовать, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Лжеминирование

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