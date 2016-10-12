Спорные ситуации решит видеорегистратор: в Гродно контролеров общественного транспорта оснастили современными гаджетами

Новости Беларуси. В Гродно видеорегистраторы помогут бороться с безбилетниками. Контролеры начали выходить на линии с современными гаджетами. Новинка призвана помочь в решении конфликтных ситуаций в общественном транспорте. Устройства крепят на фирменные жилеты. Запись хранится до месяца.

Пойти на такой шаг транспортников вынудили частые конфликты с пассажирами, а иногда – даже случаи нападения на контролеров. Так, в прошлом месяце на просьбу предъявить билет одному из контролеров сломали нос и палец. Видеорегистратор – как красный свет для хамства и обмана. Однако не все пассажиры готовы стать героями видеозаписей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вот так яростно реагируют пассажиры-безбилетники на законные требования: «Нет талона, заплатите штраф». И такие случаи в общественном транспорте – сплошь и рядом.

Работа контролера с пассажирами зачастую принимает весьма опасные повороты.

Но Елена даже не представляла, какие.

Елена Ралевич, контролер пассажирского транспорта Гродненского троллейбусного управления:

Как-то вечером проверяли транспорт и безбилетная пассажир девушка была. Она дала документ, чтобы составить ей административный протокол. Вышли. Посторонний совершенно на остановке стоял, ему не понравилось, что контролеры начали выводить человека. Стал вырывать паспорт чужой, ударил, конечно, тогда: и по лицу ударил, и ногой ударил.

Нагрудный видеорегистратор у контролера – не роскошь, а средство защиты.

Андрей Эйсмонт, заместитель директора Гродненского троллейбусного управления:

При разборе каких-то обращений граждан тоже очень большая помощь, потому что даже есть такие случаи, когда приходят родители за своих детей и говорят, что такого не может быть, однако посмотрев данную ситуацию, конечно же, идут и оплачивают штраф.

Теперь все бригады гродненских ревизоров не выходят на линию без такого необходимого современного гаджета.

Но мнения самих пассажиров о новом средстве расходятся.

Лариса Колокова, житель Гродно:

Настолько вводить такие жесткие меры, видеонаблюдение! Мне не нравится этот момент. Унизительно даже уж совсем!

Артур Бартош, житель Гродно:

То, что появились видеокамеры, наверное, это правильно. Меня лично это не ущемляет никак.

Градус вежливости растет моментально. Когда пассажиры видят на куртке контролера видеорегистратор, начинают думать над своими словами и действиями. То же самое – по ту сторону камеры. Пишущий прибор как сдерживающий фактор для самого контролера. Если подобное новшество себя оправдает, видеорегистраторы в общественном транспорте появятся по всей стране.