«Главное – чтобы доктора увидели новые технологии и стремились ими овладеть»: конкурс профмастерства среди стоматологов прошел в Минске

Новости Беларуси. Здоровая улыбка. Конкурс профессионального мастерства среди стоматологов прошел в столице. Центральный регион представили победители областного этапа. Врачи Жодинской поликлиники заняли 3-е место. Для людей в белых халатах участие в конкурсе – прекрасная возможность познакомиться с новейшими разработками в стоматологии и обменяться опытом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Василина Ковалевич, врач-стоматолог-терапевт стоматологической поликлиники Жодинской центральной городской больницы:

Хочется посмотреть, на что способна, посмотреть свой уровень. Посмотреть, как работают другие. Чему-то поучиться новому у своих коллег.

Людмила Казеко, член жюри, заведующий кафедрой Белорусского государственного медицинского университета:

Есть часть теоретическая и часть практическая. Теоретическая часть включает вопросы, на которые отвечает каждый конкурсант. Эти тестовые вопросы посвящены лечению той патологии, которую сегодня выполняет каждый из наши участников.

Современные методы и подходы, которые врачи демонстрируют на конкурсе, активно внедряются непосредственно в медицинских учреждениях области.

Стоматологические кабинеты Минской области в последние годы модернизировали, а для здоровой улыбки специалисты используют высококачественные материалы.

Наталья Юдина, председатель жюри, заведующий кафедрой Белорусской академии последипломного образования:

Стоматология в Беларуси сегодня на уровне мировых стандартов. Такие мероприятия, как конкурс профессионального мастерства, дают возможность не только выбрать лучшего. Главное – чтобы доктора увидели все новые технологии и стремились ими овладеть и использовать в своих клиниках.

Андрей Матвеев, главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники:

Участвуют наши молодые врачи, студенты в международных соревнованиях. И они занимают призовые места наравне со студентами из развитых европейских стран, поэтому уровень подготовки наших стоматологов нисколько не хуже, чем подготовка европейских врачей. Работа наших врачей принесет только радость и улыбки нашим пациентам.