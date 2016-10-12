«Если родители – это фундамент и стены для дома, то детки – это окна»: многодетным матерям Минской области вручили ордена Матери

Новости Беларуси. Награда за многодетное счастье. 28 женщин области получили орден Матери. Торжество в облисполкоме традиционно проходит накануне Дня матери. 12 октября рядом со своими женами были их вторые половинки. Праздник получился действительно семейным. Среди награжденных – семья Чирва из Пуховичского района, в которой воспитывается 5 родных и 7 приемных детей. 10 приемных детей уже строят собственные семьи, сообщили в программе «Міншчына» на СТВ.

Илона Чирва, многодетная мама (Пуховичский район):

Сама сирота. Росла с бабушкой возле детского приюта в Минске. И я всегда говорила: возьми мне кого-нибудь – братика или сестричку. Большое счастье быть многодетной мамой. Я горжусь своими детьми. Старшему сыну уже 28. Сейчас буду плакать. Все. Я рада за них.

Сегодня уже более 16 тысяч женщин в Минской области имеют почетную государственную награду за рождение и воспитание 5 и более детей. Благодаря государственной поддержке в регионе сохраняется положительная демографическая динамика, растет и количество больших семей.

Олег Семенчук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Миноблисполкома:

Наши мамы молодеют. Если рожали в прошлые годы женщины старше 30-ти и более лет, то сегодня самая молодая мама, у которой 5 детей, ей 28 лет. Это нас особо радует. Потому что демографическая ситуация улучшается, потому что

в 2010 году у нас проживало в области немногим более 10 тысяч многодетных семей, то сегодня проживает 13 тысяч 950 многодетных семей. Сегодня 45 тысяч детей воспитывается в многодетных семьях.

В финале церемонии свой подарок руководству облисполкома вручили многодетные женщины Минской области, и для всех присутствующих устроили небольшой концерт семейных талантов.

Наталья Гурина, многодетная мама (Воложинский район):

Это большое счастье. Счастье я ощущаю в том, что я могу дарить любовь моим детям.

Эльвира Гурина, дочь:

Мама хорошая. Она – друг для нас. Это очень важно. Я люблю свою маму.

Виктор Никончик, многодетный отец (Мядель):

Если родители – это фундамент и стены для дома, то детки – это окна. И чем больше в доме окон, тем в доме светлее. Поэтому желаем всем многодетным родителям божьего благословения. И в преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы, как есть у нас в народе доброе пожелание, – няхай Бог крые. Пусть Матерь Божья покрывает всех своим благодатным покровом и подарит в каждый дом, в каждую семью счастья, радости, света и тепла.