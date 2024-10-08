Россиянин тайно пытался ввезти в Беларусь 10 смартфонов iPhone

Попытку ввоза в Беларусь 10 iPhone пресекли пограничники. В пункте пропуска «Брест» подозрения вызвал автомобиль гражданина России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попытку ввоза в Беларусь 10 iPhone пресекли пограничники. В пункте пропуска «Брест» подозрения вызвал автомобиль гражданина России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно в машине проживающего в Бельгии мужчины выявили признаки незаконного перемещения товарно-материальных ценностей. В нишах приборной панели и потолочного пространства автомобиля обнаружены 10 смартфонов. Скрытые от контроля товарно-материальные ценности переданы сотрудникам таможни. По данным оценки, стоимость телефонов превышает 15 тысяч рублей.