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Россиянин тайно пытался ввезти в Беларусь 10 смартфонов iPhone

08 октября 2024 06:44
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Попытку ввоза в Беларусь 10 iPhone пресекли пограничники. В пункте пропуска «Брест» подозрения вызвал автомобиль гражданина России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянин тайно пытался ввезти в Беларусь 10 смартфонов iPhone-2

Именно в машине проживающего в Бельгии мужчины выявили признаки незаконного перемещения товарно-материальных ценностей. В нишах приборной панели и потолочного пространства автомобиля обнаружены 10 смартфонов. Скрытые от контроля товарно-материальные ценности переданы сотрудникам таможни. По данным оценки, стоимость телефонов превышает 15 тысяч рублей.

# Госпогранкомитет

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