Россиянин тайно пытался ввезти в Беларусь 10 смартфонов iPhone

Осколок СССР или актуальная организация? Вопросы сотрудничества стран СНГ разобрали эксперты

Насколько едино выступает СНГ на международной арене? О чем будут говорить президенты на саммите? Какое будущее ждет Содружество и почему наши страны выступает на стороне здравого смысла? Об этом и не только поговорили в ток-шоу «По существу».