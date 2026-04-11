Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «175 на 175»

Беларусь вновь подтвердила свой статус надежной площадки для решения важных гуманитарных задач. На нашей земле состоялся паритетный обмен военнопленных между Россией и Украиной. Поводом послужило пасхальное перемирие, которое по взаимной договоренности сторон вступило в силу сегодня, 11 апреля. Домой вернутся по 175 человек с каждой стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с бойцами из плена вернулись семь жителей Курской области. Самому пожилому из них 91 год. Всем освобожденным приготовили праздничные подарки: куличи, горячую еду и сухие пайки. На территории Беларуси им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Затем – путь на родину. Теплота, с которой встретили освобожденных на границе, получила высокую оценку. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова поблагодарила Президента Беларуси за то, что наша страна оказывает содействие обеим конфликтующим сторонам.