Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «175 на 175»
Беларусь вновь подтвердила свой статус надежной площадки для решения важных гуманитарных задач. На нашей земле состоялся паритетный обмен военнопленных между Россией и Украиной. Поводом послужило пасхальное перемирие, которое по взаимной договоренности сторон вступило в силу сегодня, 11 апреля. Домой вернутся по 175 человек с каждой стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с бойцами из плена вернулись семь жителей Курской области. Самому пожилому из них 91 год. Всем освобожденным приготовили праздничные подарки: куличи, горячую еду и сухие пайки. На территории Беларуси им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Затем – путь на родину.
Теплота, с которой встретили освобожденных на границе, получила высокую оценку. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова поблагодарила Президента Беларуси за то, что наша страна оказывает содействие обеим конфликтующим сторонам.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:
Трудно найти слова, чтобы выразить огромную благодарность Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко и тем людям, которые с нами вместе встречают и военнопленных, и гражданских. Та атмосфера, которая здесь создана, она дает возможность договориться с украинской стороной. Дает возможность и помочь людям, которые оказались здесь уже после того, как они перешли границу.
Связующим звеном традиционно выступает пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельской области. За время конфликта этот переход зарекомендовал себя как надежная и безопасная логистическая база не только для обмена военнопленных, но и возвращения тел погибших. Напомним, днем ранее здесь же Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих. Взамен для захоронения на родной земле был передан 41 российский боец.