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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «175 на 175»

11 апреля 2026 13:47
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Беларусь вновь подтвердила свой статус надежной площадки для решения важных гуманитарных задач. На нашей земле состоялся паритетный обмен военнопленных между Россией и Украиной. Поводом послужило пасхальное перемирие, которое по взаимной договоренности сторон вступило в силу сегодня, 11 апреля. Домой вернутся по 175 человек с каждой стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «175 на 175»-2

Вместе с бойцами из плена вернулись семь жителей Курской области. Самому пожилому из них 91 год. Всем освобожденным приготовили праздничные подарки: куличи, горячую еду и сухие пайки. На территории Беларуси им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Затем – путь на родину. 

Теплота, с которой встретили освобожденных на границе, получила высокую оценку. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова поблагодарила Президента Беларуси за то, что наша страна оказывает содействие обеим конфликтующим сторонам. 

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «175 на 175»-4

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:
Трудно найти слова, чтобы выразить огромную благодарность Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко и тем людям, которые с нами вместе встречают и военнопленных, и гражданских. Та атмосфера, которая здесь создана, она дает возможность договориться с украинской стороной. Дает возможность и помочь людям, которые оказались здесь уже после того, как они перешли границу.

Связующим звеном традиционно выступает пункт пропуска «Новая Гута» в Гомельской области. За время конфликта этот переход зарекомендовал себя как надежная и безопасная логистическая база не только для обмена военнопленных, но и возвращения тел погибших. Напомним, днем ранее здесь же Россия передала Украине 1000 тел военнослужащих. Взамен для захоронения на родной земле был передан 41 российский боец. 

# Россия # Украина

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