Подготовка к празднику! Верующие освящают пасхальную пищу

Уже сейчас в храмах многолюдно. В Великую субботу православные верующие освящают традиционные блюда и угощения для праздничного стола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церковь несут корзинки с куличами, творожными пасхами, маслом и крашеными яйцами. Кулич символизирует тело Христово, а крашеные яйца связывают с легендой о Марии Магдалине: якобы она вручила яйцо римскому правителю, и оно внезапно покраснело, подтвердив весть о Воскресении.

Для нас это святой праздник, и каждый год мы его ждем и готовимся всей семьей. Мы любим очень эту церковь, всегда сюда приезжаем. И для нас это действительно святой и большой праздник.

Иерей Сергий Тимошенков, клирик Храма святителя Николая Японского Минска:

Богу не нужна наша еда: ни колбасы, ни куличи, ни яйца. Но мне кажется, что церковь эту традицию завела для того, чтобы мы могли пригласить Бога в свою жизнь. Пришел человек в храм, оставил какую-то пищу. Пришел домой и утром после пасхального богослужения вместе со всеми разделил ее, и получается дома маленький храм. Поэтому освящение пищи – это как раз приглашение Бога в свою жизнь. И надо быть последователем. Не только в храме побыть и покропить ее, но чтобы и дома, на застолье праздничном была доброта, тепло, уважение, любовь друг к другу.

Освящение снеди проходит в большинстве храмов, а уже вечером там состоятся торжественные пасхальные службы. В церквях зажгут все светильники и свечи, и священники произнесут долгожданное «Христос Воскресе!».