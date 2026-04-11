ГАИ усилила контроль на дорогах в местах проведения религиозных мероприятий

Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль на дорогах. Особое внимание – безопасности вблизи мест проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, регулирование транспортных потоков, пресечение грубых нарушений ПДД.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

В праздники увеличивается интенсивность дорожного движения на загородных дорогах, а также прогнозируются нестабильные погодные условия. В интенсивных транспортных и пешеходных потоках будьте внимательны и аккуратны. Соблюдайте правила безопасного поведения и проявляйте взаимное уважение друг к другу.

В связи с предстоящей Пасхой Министерством внутренних дел в целом приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы.