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ГАИ усилила контроль на дорогах в местах проведения религиозных мероприятий

11 апреля 2026 11:03
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Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль на дорогах. Особое внимание – безопасности вблизи мест проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, регулирование транспортных потоков, пресечение грубых нарушений ПДД. 

ГАИ усилила контроль на дорогах в местах проведения религиозных мероприятий-2

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:
В праздники увеличивается интенсивность дорожного движения на загородных дорогах, а также прогнозируются нестабильные погодные условия. В интенсивных транспортных и пешеходных потоках будьте внимательны и аккуратны. Соблюдайте правила безопасного поведения и проявляйте взаимное уважение друг к другу.

В связи с предстоящей Пасхой Министерством внутренних дел в целом приняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. 

# ГАИ # Пасха

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