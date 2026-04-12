Александру Лукашенко передали в дар икону Николая Чудотворца
Православные верующие сегодня отмечают Пасху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это праздник, который в Беларуси всегда выходит за рамки просто церковного календаря. Это время искренности, милосердия и, конечно, нашей доброй традиции – встречать Пасху всей большой белорусской семьей.
Для главы государства этот день – всегда повод быть рядом с людьми, там, где молитва звучит особенно чисто. Сегодня Александр Лукашенко посетил храм Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи, зажег пасхальную свечу и пообщался с прихожанами и священниками.
Президент зажег пасхальную свечу в храме Святителя Николая Чудотворца в Шкловском районе. Читайте здесь.
Среди всех пасхальных традиций особенно интересен обмен подарками. Глава государства подарил приходу икону. Подарили и ему, что важно, в этот раз ему передали образ Николая Чудотворца, не свеженаписанный, а тот, что слышал просьбы не чужих и Александру Лукашенко людей.
Протоиерей Роман Выговский, настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца:
Это икона с самого освящения храма, он освящен был в 2017 году, находится в этом храме. Перед этой иконой люди возносили свои молитвы, просили помощь у угодника Божиего Николая Чудотворца, великого помощника во всех бедах, несчастьях, когда мы обращаемся, когда нам тяжело. Намоленная икона. Александр Григорьевич, примите от всего сердца этот образ.
Александр Лукашенко:
Я буду теперь просить за наших людей, глядя на эту икону, чтобы у них было добро и здоровье.
Протоиерей Роман Выговский:
Благословит вас Господь во всех ваших делах и начинаниях на служение нашему Отечеству.
Александр Лукашенко:
Спасибо.
Протоиерей Роман Выговский:
Спаси Господь.