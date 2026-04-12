Александру Лукашенко передали в дар икону Николая Чудотворца

Православные верующие сегодня отмечают Пасху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это праздник, который в Беларуси всегда выходит за рамки просто церковного календаря. Это время искренности, милосердия и, конечно, нашей доброй традиции – встречать Пасху всей большой белорусской семьей.

Для главы государства этот день – всегда повод быть рядом с людьми, там, где молитва звучит особенно чисто. Сегодня Александр Лукашенко посетил храм Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи, зажег пасхальную свечу и пообщался с прихожанами и священниками.