Лукашенко в праздник Пасхи: мир и согласие – главное достижение белорусского народа!

Православные верующие сегодня отмечают Пасху, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это праздник, который в Беларуси всегда выходит за рамки просто церковного календаря. Это время искренности, милосердия и, конечно, нашей доброй традиции – встречать Пасху всей большой белорусской семьей. Для главы государства этот день – всегда повод быть рядом с людьми, там, где молитва звучит особенно чисто. Сегодня Александр Лукашенко посетил храм Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Евдокимовичи, зажег пасхальную свечу и пообщался с прихожанами и священниками. Глава государства обратил внимание, что в мире сегодня слишком много тревог и нам нужно беречь то, что у нас есть. Это мир и спокойствие. О том, как Пасху встречали в Евдокимовичах, – в храме побывала Алена Сырова.

Пасхальное воскресенье – день, в который в храм идут все, у кого в душе вера и христианские ценности. В пасхальное воскресенье, как ни в один другой день, хочется быть в окружении своих. Во многом поэтому в храме Святителя Николая Чудотворца сегодня случайных людей не было: каждого что-то связывает с местом его расположения. Кого-то профессионально, кого-то лично. Александра Лукашенко связывают как раз таки личные воспоминания. Ими он поделился по приезде в Евдокимовичи, но прежде – красивейшая и любимейшая из традиций, по признанию самого Президента.

Пасхальную свечу в этом году глава государства зажег в скромном, но уютном храме Николая Чудотворца. Компактный и деревянный. Появился он здесь всего 15 лет назад, но по факту это веками намоленное место. С 1841-го по 1935-й в этих местах стояла церковь Святого Пророка Ильи. После, уже в 50-е, ее разобрали на бревна для строительства школы. Но вера в то, что все вернется на круги своя, жила. И вот оно тому осязаемое подтверждение. Президент зажег пасхальную свечу в храме Святителя Николая Чудотворца в Шкловском районе. Читайте здесь. Александр Лукашенко с земляками всегда особенно искренен, вот и сегодня делился тем, что на душе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда здесь бываешь, в Шкловском районе, на Могилевщине, особенно в своих родных местах, всегда появляется чувство добрых воспоминаний о тех прекрасных временах. Непростых, очень тяжело было, но всегда у нас было и будет тяжело, такова наша жизнь, дарованная нам Господом Богом, чтобы мы не закостенели, чтобы шевелились. Кто как хочет, тот так и живет. И так будет в нашей Беларуси. Но должен сказать, что нам жаловаться не на что. Мы живем, самое главное, в мире и согласии. Это самое главное достижение, самое главное завоевание нашего народа. Прекрасно, когда с нами детки, которые не плачут, не переживают. Это хорошо ощущаете и понимаете, особенно сейчас. Он у нас из Донецкой области, из Донбасса. Протоиерей Роман Выговский, настоятель прихода храма Святителя Николая Чудотворца:

Из Донбасса. Но эвакуирован из чернобыльской зоны, с Припяти.

Александр Лукашенко:

Человек пережил столько лет скитаний и нашел свою спокойную жизнь у нас в Евдокимовичах. Глава государства мог бы ограничиться только праздничными тезисами и обещаниями. Но тогда это не был бы Александр Лукашенко, потому Президент непрозрачно намекнул о том, что беспокоит в последнее время. Просьбы о помощи становятся манипуляцией, и доброе частенько путают с должным, что в корне неверно. Читайте здесь. А после долгий и обстоятельный разговор о земном.

Здесь все хорошо, сегодня стабильно идет, и экономика развивается, и показатели растут. Запланировали много строительства, в этом году планируем проектную документацию... Но именно из них и состоит жизнь. Правда? Жизнь, которая точно не была бы счастливой без таких теплых моментов, искренних улыбок друг другу, а главное, благодарности тем, кто рядом, и тому, кто Выше – за возможность разделять моменты со своими.