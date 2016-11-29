Таких нет людей, как она: 45 лет заботы о людях в Красном Кресте Беларуси

Новости Беларуси. Быть с тем, кто оказался в беде.

Белорусскому обществу Красного Креста исполнилось 95.

Милосердие и гуманность своим профессиональным долгом в нашей стране сделали 357 сотрудников общества.

Им помогает ни много, ни мало – 22 тысячи волонтеров.

Всего же эту общественную организацию поддерживает более миллиона белорусов. О человеке, который всю жизнь посвятил служению людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние 45 лет каждый день Ольга Адамовна ходит от двери к двери своих подопечных. Измерить давление, сделать перевязку, укол или просто поговорить по душам с одиноким человеком.

Ольга Гейцева, сестра милосердия Белорусского общества Красного Креста:

Ваш телефонный номер будет заменён. Короче, поменяется ваш номер.

Еве Фёдоровне без малого 93, похоронила мужа и двоих сыновей. На старости лет из регулярных гостей только почтальон и она, сестра милосердия.

Ева Плюшко, житель Мозыря:

Таких нет нигде людей хороших, как она. Ангел, божественный ангел. Таких нет людей, как она – очень хороший человек.

Для одиноких людей сестра милосердия порой самый близкий человек на земле.

Родными становятся для Ольги Адамовны и её пациенты: ещё бы, с некоторыми она видится каждый день многие годы. И тем тяжелее осознавать неизбежность разлуки.

Ольга Гейцева:

Были бабушка и дедушка. Дедушка умер раньше бабушки. И вот ночью мне снится сон: «Почему ты не пришла меня проводить».

Только представить: таких расставаний в её жизни была не одна сотня. И каждый раз нужно было найти силы связать свою жизнь с новым человеком.

Ольга Гейцева:

Когда приходишь, человек поправился, улыбается, настроение хорошее – стимул появляется.

Научить человеколюбию едва ли возможно, а вот передать медицинские знания – другое дело. Ольга Адамовна обучает первой помощи работников милиции, учителей, социальных работников, волонтеров.

Ольга Гейцева:

Дело милосердия живо? Конечно, живо! Вот видите, даже молодежь сейчас учим, готовим. Много волонтеров, которые нам помогают. И хотят помогать, ухаживать за нашими подопечными. Так что дело живет!