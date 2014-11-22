О чем стоит задуматься, если вы делаете даже всего одно «селфи» в день?

Каждый студент и многие преподаватели знают, что такое «селфи», «лайки» (не охотничье или ездовые собаки лайки, а действие в Интернете). Даже не владеющие иностранным языком понимают эти английские слова, не имеющие, к сожалению, ярких и кратких русских или белорусских аналогов. Можно конечно, сказать вместо «селфи» «себяшка» или «самострел», но это уж точно никто не поймет. А вот Илона Волынец разбиралась в новой терминологии и в технологиях прославления себя любимых.

По снимкам этой пары можно сверять календарь. Семейный альбом Юли и Леши в режиме онлайн. Домашние «селфи» – каждый день.

Юлия Рубинчик:

Очень люблю делать «селфи» в зеркало. Особенно когда ты красивый, собранный на работу уходишь. Останавливаешься, фотографируешься, выкладываешь все это в Интернете, тебе ставят «лайки», тебе пишут хорошие комментарии. И ты с хороший, отличным настроением идешь на работу, веселый и задорный.

«Селфи» - от английского – сам – это фотография самого себя, сделанная на телефон, планшет и загруженная в социальные сети. Год назад это слово стало настолько распространенным, что его занесли в Оксфордский словарь английского языка.

Новым фотожанром увлеклись миллионы людей по всему миру. Звезды эстрады, кино, известные спортсмены и даже политики фотографируют себя в самых неожиданных местах. Новыми «селфи» постоянно радует своих поклонников и Лариса Грибалева. Будь то певица дома, на репетиции или на отдыхе

Лариса Грибалева, певица:

Зрители со мной «селфи» делают. Молодежь, да, они любят делать: а можно вас попросить именно «селфи». Я соглашаюсь, потому что в принципе это такая тема. Я не боюсь быть смешной или нелепой.

Благодаря «селфи» неожиданно для себя проснулся знаменитым Виталий Зелковский из Молодечно. В Интернете его окрестили «суровым туристом». В социальных сетях мужчина выкладывал свои фотографии на фоне достопримечательностей. Причем на всех снимках он с неизменно серьезным выражением лица. Фото начали быстро распространяться в сети. Так обычный белорус стал мировым интернет-мемом.

Илона Волынец, корреспондент:

На так называемом «синдроме «селфи» отлично зарабатывают производители фототехники. Вот, к примеру, для любителей фотографий изобрели специальное устройство, его в народе еще называют «палка-снималка». На монопод можно закрепить мобильный телефон, фото-, видеокамеру, регулировать высоту. А вообще, современные технологии позволяют фотографироваться и под водой, и на земле, и в воздухе.

За новинками фотоиндустрии он следит больше для работы, чем для забавы. Профессиональный фотограф Павел Поташников привык больше быть за кадром, но честно признается, порой и сам не может удержаться от «селфи».

Павел Поташников, фотограф:

Можно одеть широкоугольный объектив фотоаппарата, сделать губки бантиком, как любят многие девушки делать, и нажать на кнопочку.

«Губки бантиком», кстати, уже выходят из моды. Однотипные «селфи» порядком всем надоели. Мобильные телефоны - давно в руках, а точнее лапах братьев наших меньших. Грампи Кэт (Сварливый кот) – один из самых популярных интернет-мемов. А вот телеведущий Антон Мартыненко даже зарегистрировал свою любимицу в социальных сетях. Английский бульдог Боня активно набирает лайки.

Антон Мартыненко, телеведущий:

Как была у Льва Николаевича Толстого норма 50 страниц в день, так у Бони – 1 фотография в день.

Но если такие фото вызывают умиление, то что сказать о снимках, которые, мягко говоря, не совсем этичные. Вот девушка улыбается на фоне Освенцима. А на этом фото студентка медицинского колледжа в операционной с органами пациента. Кстати, в последнем случае дело даже дошло до суда.

Владимир Янчук, доктор психологических наук, профессор:

Возникает такая тонкая грань нормы. Я теряю стыд, я теряю еще нечто, я теряю некое чувство бдительности, я становлюсь зависимым человеком. Ведь наркоман прежде всего стремится к чему? К возвращению этого состояния. Точно также «селфи».

Ради эксклюзивного фото некоторые готовы рисковать даже жизнью. «Селфи» за рулем, на краю обрыва, перед приближающимся поездом и даже с заряженным пистолетом. На каждый из этих примеров реальная история с трагичным концом.

Смертельным исходом едва не закончились эти съемки. Только за 2 месяца видео набрало более 4 миллионов просмотров. Молодой человек специально останавливает машину, чтобы запечатлеть торнадо.

А эти снимки сделаны в Беларуси в Гомельской области. Компания молодых людей позирует на фоне лесного пожара. Ради нестандартных фото экстремалы отправились в самое пекло.

На одном из южных курортов Франции и вовсе запретили делать «селфи». Такие меры администрация пляжа Гаруп приняла из-за британских туристов, которые буквально каждую минуту позировали перед телефонами.

Депутат парламента, он же призер Олимпийских игр Вадим Девятовский свое присутствие в соцсетях не скрывает. Так он общается с друзьями и поклонниками. А вот «селфи» в виртуальных фотоальбомах у него немного.

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания, призер Олимпийских игр:

Рекомендовал бы не увлекаться этим, а направить себя на достижение какой-то цели. И уже достигнув этой цели, к примеру, олимпийской медали, наверное, вытянуть этот мобильный телефон и сфотографировать себя, запечатлеть на пьедестале.

Безобидное увлечение, мания или зависимость? Чрезмерную тягу к самофотографированию некоторые врачи считают психическим расстройством. Как говорится, все должно быть в меру. И, к слову, о той самой мере. Специалисты предупреждают: даже если вы делаете одно «селфи» в день, уже стоит задуматься.