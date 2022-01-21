«Начинают пить какие-то обезболивающие таблетки». Врач о том, как правильно себя вести после гололёдной травмы

Новости Беларуси. С начала гололедного сезона в столице от травм пострадали около 1 200 минчан, свыше сотни – дети. Всего госпитализация потребовалась более 110 пострадавшим, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, в городскую поликлинику № 10 с начала года обратились около 100 пациентов, получивших гололедные травмы. Чаще всего это переломы рук, плеч, повреждение голеностопного сустава.

Травматологи напоминают: чтобы избежать подобных случаев на скользкой дороге, нужно быть более внимательным, а также выбирать удобную обувь на плоской подошве.