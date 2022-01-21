Прямой эфир

«Начинают пить какие-то обезболивающие таблетки». Врач о том, как правильно себя вести после гололёдной травмы

21 января 2022 20:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С начала гололедного сезона в столице от травм пострадали около 1 200 минчан, свыше сотни – дети. Всего госпитализация потребовалась более 110 пострадавшим, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, в городскую поликлинику № 10 с начала года обратились около 100 пациентов, получивших гололедные травмы. Чаще всего это переломы рук, плеч, повреждение голеностопного сустава.  

Травматологи напоминают: чтобы избежать подобных случаев на скользкой дороге, нужно быть более внимательным, а также выбирать удобную обувь на плоской подошве.  

«Начинают пить какие-то обезболивающие таблетки». Врач о том, как правильно себя вести после гололёдной травмы-1

Алексей Костюк, заместитель главного врача 10-й городской поликлиники:
Хотелось бы сказать по поводу гололедных травм. В первую очередь приложить к этому месту холод, чтобы меньше развивался отек, меньше выбрасывались специфические вещества, которые вызывают воспаление и боль. Самому человеку достаточно проблематично оценить состояние своего здоровья, тем более если он, скажем, в небольшом шоковом состоянии находится. Он может некорректно оценить состояние своего здоровья, вплоть до того, что пропускаются переломы. Люди идут домой, начинают пить какие-то обезболивающие таблетки. Проходит день-два, замечают, что что-то не то – синяк появляется, отек нарастает, трудно ходить. И затем уже обращаются к травматологам.  

«Начинают пить какие-то обезболивающие таблетки». Врач о том, как правильно себя вести после гололёдной травмы-4

Медики уточняют у пострадавших, где они травмировались, и направляют информацию в администрации районов. Особые случаи рассматриваются индивидуально. Виновных в несвоевременном устранении гололеда на дороге привлекают к ответственности.  

# Здоровье # общество # Алексей Костюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: нас не надо на одну доску ставить с Казахстаном. Это большая разница
21 января 2022 20:54

Лукашенко: нас не надо на одну доску ставить с Казахстаном. Это большая разница

Президент Беларуси: не дай бог допрыгаться до войны, особенно после того, как мы с вами привыкли жить с полным комфортом
21 января 2022 20:09

Президент Беларуси: не дай бог допрыгаться до войны, особенно после того, как мы с вами привыкли жить с полным комфортом

Лукашенко: уверен, что это Конституция будущего. Самое главное, научиться жить по законам
21 января 2022 19:39

Лукашенко: уверен, что это Конституция будущего. Самое главное, научиться жить по законам