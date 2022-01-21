«Начинают пить какие-то обезболивающие таблетки». Врач о том, как правильно себя вести после гололёдной травмы
Новости Беларуси. С начала гололедного сезона в столице от травм пострадали около 1 200 минчан, свыше сотни – дети. Всего госпитализация потребовалась более 110 пострадавшим, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, в городскую поликлинику № 10 с начала года обратились около 100 пациентов, получивших гололедные травмы. Чаще всего это переломы рук, плеч, повреждение голеностопного сустава.
Травматологи напоминают: чтобы избежать подобных случаев на скользкой дороге, нужно быть более внимательным, а также выбирать удобную обувь на плоской подошве.
Алексей Костюк, заместитель главного врача 10-й городской поликлиники:
Хотелось бы сказать по поводу гололедных травм. В первую очередь приложить к этому месту холод, чтобы меньше развивался отек, меньше выбрасывались специфические вещества, которые вызывают воспаление и боль. Самому человеку достаточно проблематично оценить состояние своего здоровья, тем более если он, скажем, в небольшом шоковом состоянии находится. Он может некорректно оценить состояние своего здоровья, вплоть до того, что пропускаются переломы. Люди идут домой, начинают пить какие-то обезболивающие таблетки. Проходит день-два, замечают, что что-то не то – синяк появляется, отек нарастает, трудно ходить. И затем уже обращаются к травматологам.
Медики уточняют у пострадавших, где они травмировались, и направляют информацию в администрации районов. Особые случаи рассматриваются индивидуально. Виновных в несвоевременном устранении гололеда на дороге привлекают к ответственности.