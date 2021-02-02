Роскошные террасы, теннисный корт и парк. Рассказываем о жизни дворян в Прилукском дворце

Выходной день – самое время для путешествий. Причем за диковинкой не надо ехать за тридевять земель. 15 километров южнее столицы – и можно перенестись в век 19 и вдохнуть дворянскую роскошь. Деревня Прилуки известна еще с 1567 года. Живописное местечко прославилось благодаря владелице села Анне Статкевич. В середине 17 века, получив благословение от киевского митрополита Петра Могилы, она основала здесь православный монастырь. Святыня просуществовала до 1740 года, а затем перешла к новым хозяевам – Ивановским. С их легкой руки храм превратился в замок, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Светлана Змушко, ведущий библиотекарь РУП «Институт защиты растений»:

Замок известен тем, что здесь якобы завелось приведение. Известный польский поэт Антон Одынец написал балладу о заколдованном замке, в котором говорится о том, что в стенах замка замуровали даже служанку. Правда это или нет – неизвестно, скелетов не находили.

В 1815 году Прилуки перешли к минскому губернскому маршалку шляхты Франтишку Ошторпу, затем к его зятю Антону Горватту. Именно он облачил замок в стильную неоготику и построил в 1858-м усадебный комплекс. Со всех сторон его окружал чудо-парк, благоухала оранжерея, а высоких гостей собирала башня с часами. Кроме того, известный агроном возвел хозпостройки: конюшню, амбар, дом для рабочих и многое другое. Светлана Змушко:

Чем примечателен Прилукский дворец? Он построен в неоготическом стиле, на высоком фундаменте. Это двухэтажное здание, по центру украшенное ризалитом, стрельчатыми арками и окнами. По бокам он украшен декоративными башенками. С другой стороны замка находятся две крутые лестницы. Считается, что раньше в них располагалась мужская и женская молельня. Также с западной стороны можно увидеть пятую башню, она по замыслу архитектора должна была выполнять роль сторожевой башни.

Но шляхетскую «дольче виту» оборвал пожар. И не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1872-м дворец в Прилуках усыновил граф Эмерик фон Гуттен-Чапский. Он получил прекрасное образование в Вильнюсе, был вице-губернатором Санкт-Петербурга, возглавлял департамент лесничества и после отставки перебрался под Минск в имение Станьково. Коллекционер столько насобирал картин, книг, монет, гданьского фарфора и слуцких поясов, что ему срочно была нужна еще одна резиденция. Прилуки он возрождает из пепла по образу и подобию, но злой рок не приказал долго жить. Светлана Змушко:

У него разболелся зуб, он пошел к стоматологу, стоматолог занес инфекцию, Гуттен-Чапский внезапно умирает, не оставив завещания. На семейном совете принимают решение, что семейным имуществом будет заниматься не Кароль Чапский, а Юрий Чапский, то есть младший сын, потому что Кароль Чапский был мэром города Минска, и у него не было возможности. Юрий Чапский со своей матерью Элижбетой принимает решение отдать вывезенные экспонаты, то, что расположено в Кракове, Национальному польскому музею.

К слову, Гуттен-Чапские – древний немецкий род, известный еще с 12 века. Как и полагается, у дворян был свой герб. Синий цвет – знак благородства, графскую корону украшали павлиньи перья, а девизом династии было: «Жизнь – Отечеству, честь – никому». Но вернемся к нашему хозяину. У Юрия было 7 детей. Самыми известными стали Юзеф и Мария Чапские. Сын художник и писатель, прошел две войны, а стихотворение ему посвятила сама Анна Ахматова. Дочь прославилась книгой «Европа в семье», где описала свое детство в Прилуках. Подарки на праздники они готовили не только для родных, но и местных жителей. И всегда спрашивали у них разрешение попить воды в знойный день.

Светлана Змушко:

Дети, конечно, получали прекрасное образование, у них на празднике было принято готовить подарки не только для себя, но для детей местных жителей. Как отмечает Мария Чапская, воспитывались они строго, одежды у них на смену было только две: два платья, двое колгот и туфли. Так как замок летом был очень прохладный, отапливался он при помощи камина, одевались они тепло.

При Юрии усадьба расцвела. Пристроили огромную столовую. Интерьеры украшал красивый паркет, потолки блистали в позолоченной лепнине. Залы были обставлены мебелью в стиле Людовика XV и напоминали галерею искусств с картинами и библиотекой. Два пианино и рояль собирали на музыкальные салоны. Здесь гостил композитор Станислав Монюшко, бывал Наполеон Орда, который оставил нам замечательную акварель усадьбы за 1876 год. Засветился здесь Михаил Клеофас Огинский и другая элита своего времени. Кроме того, предприимчивый хозяин ввел севооборот в Сенице и Самохваловичах, открыл школы по земледелию и садоводству, заложил Прилукский лесопарк. Гостей встречала роскошная липовая аллея. В тенистом коридоре могли разминуться всего два экипажа. Но удивительно, что длина аллеи составляла 365 шагов, сколько дней в году. Светлана Змушко:

В центре партера располагалась высокая клумба, в центре которой росла агава. Гуттен-Чапский из Польши пригласил лесничих, и они высадили лиственницу европейскую. Есть данные, что здесь был теннисный корт, но после революции в 1917 году большую часть парка отдали местным жителям под огороды, поэтому деревья вырубили, землю распахали. Известно, что справа от партера располагалась двухэтажная часовенка, и она выполняла роль у Гуттен-Чапских ледовни, то есть вместо холодильника.

Парковая история продолжалась с обратной стороны усадьбы. Чапские построили четыре террасы в стиле барокко. Тогда на них была мода. Наверняка они устраивали здесь ароматное чаепитие и любовались на свои красоты. Светлана Змушко:

Мы сейчас с вами находимся на самой высокой террасе, ее высота 8 метров, она была обсажена сиренью, находился газон, деревьев этих не было, вид открывался на все остальные три террасы, высота их была уже небольшая 1,5 – 2 метра. Открывался прекрасный вид на реку Птичь.

Жаль, зеленое царство в июле 2016 года стер с земли ураган, и ряды вековых деревьев поредели. Но Черное озеро все так же прекрасно. Летом шляхта любовалась на лебедей, зимой наверняка устраивала каток и играла в снежки. «Черным» местные жители прозвали его из-за темного цвета воды. Вдоль него раскинулись былые хозпостройки. Вид у старого амбара, бровара и флигеля больно колоритный. Все родом из второй половины 19 века и выдержано в едином стиле со дворцом. А в былой конюшне сегодня ютится центр народного творчества. Прогуляйтесь, не пожалеете.