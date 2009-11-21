Роман Трахтенберг: Когда сыну исполнится восемнадцать лет, куплю ему машину, квартиру, дам деньги и отпущу с богом

У Романа Трахтенберга остались двое сыновей.

От инфаркта вечером 20 ноября умер 41-летний Роман Трахтенберг. В одном из своих последних интервью известнейший российский шоумен рассказал о своих детях.

Роман Трахтенберг:

- С младшим, ему пятнадцать лет, мы общаемся практически каждый день по скайпу. Но говорить нам особо не о чем. И помощь отца уже не нужна. А мать он и вовсе перерос в умственном отношении. Когда ему исполнится восемнадцать лет, куплю ему машину, квартиру, дам деньги и отпущу с богом.

А старший, ему двадцать лет, играет в панковской группе. В меня пошел.

Знаете, что такое счастье? Это когда дети обуты, одеты, сыты и их нет дома. Я к этому стремлюсь. Сына дома быть не должно. Пусть звонит, спрашивает совета, приходит на обед. Но у него своя жизнь.