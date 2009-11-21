Горнолыжный центр в Курасовщине

Торжественная церемония открытия запланирована на два часа дня 22 ноября на спортивной площадке в Курасовщине. На открытие приедут звезды белорусской эстрады [14 фото+видео].

Уникальный комплекс включает в себя три трассы разных уровней сложности. Специально для горнолыжного центра закуплены новый подъемник, пушки, машина для укатки снега, подготовки трасс, а также лыжи, сноуборды и санки. Высота главного склона по сравнению с прошлым годом увеличилась на двенадцать метров. Возведен и трамплин для сноубордистов и тобоган – это прототип «американских горок». К слову, в день открытия прокатиться на нем можно будет бесплатно.