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310 погибших: на Шри-Ланке день траура по жертвам терактов

23 апреля 2019 08:03
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Новости Шри-Ланки. Жители Шри-Ланки почтили память жертв терактов тремя минутами молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 апреля в стране день национального траура. На острове действует режим ЧП.

310 погибших: на Шри-Ланке день траура по жертвам терактов-1

Число жертв воскресных атак увеличилось до 310. Пострадали более 500 человек. Среди погибших немало иностранных граждан. Под стражей находятся порядка 40 подозреваемых в организации взрывов.

Напомним, 21 апреля, в день Пасхи, смертники совершили серию терактов в храмах, отелях и жилом комплексе Шри-Ланки.

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310 погибших: на Шри-Ланке день траура по жертвам терактов-4

310 погибших: на Шри-Ланке день траура по жертвам терактов-6

# Теракт # Фотофакт

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