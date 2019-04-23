310 погибших: на Шри-Ланке день траура по жертвам терактов

Новости Шри-Ланки. Жители Шри-Ланки почтили память жертв терактов тремя минутами молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 апреля в стране день национального траура. На острове действует режим ЧП.

Число жертв воскресных атак увеличилось до 310. Пострадали более 500 человек. Среди погибших немало иностранных граждан. Под стражей находятся порядка 40 подозреваемых в организации взрывов.

Напомним, 21 апреля, в день Пасхи, смертники совершили серию терактов в храмах, отелях и жилом комплексе Шри-Ланки.

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