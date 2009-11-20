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Дейв Ловерок: Покрытие Минск-Арены не уступит олимпийскому Ванкуверу

20 ноября 2009 19:17
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За качеством льда на Минск-Арене будут следить канадские специалисты.

Сегодня ведущие эксперты известной фирмы поделились опытом с белорусскими коллегами. Гости оценили уже залитый льдом конькобежный овал. В воскресенье здесь начнутся основные работы на хоккейной площадке. По канадской технологии будет проводиться и покраска льда.

Дейв Ловерок, специалист по заливке льда (Канада):
инск-Ареной я впечатлен: грандиозное сооружение. Технически площадка подготовлена просто отлично. В понедельник заливку мы закончим. По качеству покрытие не уступит олимпийскому Ванкуверу.

Напомним, 15-тысячная Минск-арена будет основной площадкой хоккейного чемпионата мира 2014-ого года. Право принять у себя соревнования мировых топ-дружин  Беларусь завоевала в мае в швейцарском Берне. В споре за право проведения турнира остались позади Венгрия, Латвия и Украина.

# общество

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