Последний афоризм Романа Трахтенберга

От инфаркта умер 41-летний Роман Трахтенберг. Шоумен скончался вечером 20 ноября. У него остались жена и двое детей.

Радиоведущий Роман Трахтенберг почувствовал себя плохо во время прямого эфира на радио «Маяк» . Соведущая "Шоу Трахты-Барахты" Елена Батинова сообщила радиослушателям о том, что Трахтенбергу стало плохо и он не может продолжать вести передачу.

В это время в гостях на радиостанции "Маяк" был известный ведущий Юрий Николаев. Около 20:00 Батинова заверила слушателей, что с Романом Трахтенбергом все в порядке. Приехавшие на место медики предприняли все необходимое, однако спасти ведущего не удалось и он скончался в машине «скорой помощи» от сердечного приступа, пишет Ъ-Online.

Прощание с Романом Трахтенбергом состоится в понедельник, 23 ноября, с 11 до 17 часов по московскому времени в Центральном Доме работников искусств. Адрес: Россия, Москва, ул. Пушечная, 9/6, стр.1.

Афоризм от Романа Трахтенберга: Чтобы стать лучшим, надо соблюдать три правила. Первое: ты должен всем говорить, что ты самый лучший. Второе: все вокруг должны говорить, что ты самый лучший. И третье: ты должен быть самым лучшим.

Сайт Романа Трахтенберга в связи с наплывом скорбящих посетителей доступен с перебоями.