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Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске

03 июня 2021 07:44
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Новости Беларуси. Вся картина событий вплоть до секунды и новые подробности истории с внеплановой посадкой Boeing 737  озвучены в фильме, который вечером 2 июня вышел в эфире телеканала ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После собственного расследования инцидента на суд зрителей представили детальную стенограмму радиопереговоров между экипажем и диспетчером, озвучили схему действий военных и экстренных служб. 

Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске-1

Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске-3

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Обеспечить безопасность экипажа, пассажиров, всех людей на земле это главная задача.

Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске-6

Многие инцидент истолковали как принудительную посадку, на борту которого находился Роман Протасевич. Он числится террористом и являлся организатором акций массовых протестов в Беларуси в 2020 году. В фильме не только подробно остановились на его личности, но и опубликовали предположение задержанного о том, кому было выгодно, чтобы Boeing совершил эту внезапную посадку.

Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске-9

Роман Протасевич, пассажир рейса FR4978 Афины Вильнюс:
Реально меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу.

Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске-12

Рассказал Протасевич также о связях с киберпартизанами и о массовых лжеминированиях по Беларуси. Из расследования следует, что встречи МиГа с бортом Rayanair не было, перехвата тоже. Ну а вполне здоровый вид самого задержанного – лишь иллюстрация к развернувшейся истерике по поводу жестокого обращения с Протасевичем.

# Национальная безопасность # общество # Артем Сикорский # Роман Протасевич # Фотофакт

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