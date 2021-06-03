Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске

Новости Беларуси. Вся картина событий вплоть до секунды и новые подробности истории с внеплановой посадкой Boeing 737 озвучены в фильме, который вечером 2 июня вышел в эфире телеканала ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После собственного расследования инцидента на суд зрителей представили детальную стенограмму радиопереговоров между экипажем и диспетчером, озвучили схему действий военных и экстренных служб.