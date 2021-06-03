Роман Протасевич: меня просто подставили. Как только я это сказал, сразу оказался в Минске
Новости Беларуси. Вся картина событий вплоть до секунды и новые подробности истории с внеплановой посадкой Boeing 737 озвучены в фильме, который вечером 2 июня вышел в эфире телеканала ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После собственного расследования инцидента на суд зрителей представили детальную стенограмму радиопереговоров между экипажем и диспетчером, озвучили схему действий военных и экстренных служб.
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Обеспечить безопасность экипажа, пассажиров, всех людей на земле – это главная задача.
Многие инцидент истолковали как принудительную посадку, на борту которого находился Роман Протасевич. Он числится террористом и являлся организатором акций массовых протестов в Беларуси в 2020 году. В фильме не только подробно остановились на его личности, но и опубликовали предположение задержанного о том, кому было выгодно, чтобы Boeing совершил эту внезапную посадку.
Роман Протасевич, пассажир рейса FR4978 Афины – Вильнюс:
Реально меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу.
Рассказал Протасевич также о связях с киберпартизанами и о массовых лжеминированиях по Беларуси. Из расследования следует, что встречи МиГа с бортом Rayanair не было, перехвата тоже. Ну а вполне здоровый вид самого задержанного – лишь иллюстрация к развернувшейся истерике по поводу жестокого обращения с Протасевичем.