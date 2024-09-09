Роман Протасевич: белорусское оппозиционное движение деградирует

У белорусской оппозиции больше нет идей, которые они могли бы реализовать. О деградации так называемого правительства в изгнании, речь о тех, кто променял родину на заграницу и теперь активно работает против своего государства на европейские гранты, в эфире программы «Минск-Москва» заявил Роман Протасевич, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, в штабе беглых сейчас разлад. Протасевич сравнил их с пауками в банке. Общаясь с ведущими проекта Людмилой Гладкой и Константином Придыбайло, он также рассказал, что беглые активно ищут новую сакральную жертву и посоветовал несогласным быть осторожнее. Других идей, которые сегодня они могли бы предложить общественности, у них нет.

Роман Протасевич:

Были там какие-то попытки даже с этим паспортом «Новой Беларуси», а по результату там все это вылилось вообще в какой-то цирк. И по результату эти паспорта даже ни одна страна мира, что, в принципе, вполне ожидаемо, не ратифицировала. Две трети постов, две трети, наверное, новостей, которые публикуются, там фигурирует фамилия Лукашенко. Тут напрашивается, собственно, вопрос, благодаря кому тогда сейчас вообще все эти каналы и движухи существуют. Потому что, мне кажется, если бы не было Лукашенко, им просто не было бы о чем писать.

Роман Протасевич – один из тех, кто получил шанс на новую жизнь. Напомним, в мае 2023 года Президент Беларуси помиловал молодого человека, приговоренного к 8 годам колонии усиленного режима. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также, что важно, решил правильно воспользоваться предоставленной ему возможностью. Сейчас Протасевич восстанавливается на факультете журналистики БГУ и работает на электротехническом заводе.