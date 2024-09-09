Благодарность Президента объявлена двум коллективам и 17 представителям различных сфер

Двум коллективам и 17 представителям различных сфер объявлена благодарность Президента. На высшем уровне отмечено предприятие общественного объединения «Белорусское общество глухих» за внедрение в производство новой техники и технологий, а также выпуск продукции высокого качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А за плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов награды удостоен коллектив работников Белорусской государственной академии авиации. В числе тех, чей добросовестный труд и профессионализм не остались незамеченными, – оператор завода, электрогазосварщик, сотрудник Министерства по налогам и сборам, слесарь, швея, повар. Наглядный пример того, что представитель абсолютно каждой профессии может внести весомый вклад в развитие нашей страны.