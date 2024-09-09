Минск принял эстафету республиканской акции «Беларусь адзіная» – какие вопросы волновали молодёжь?

Эстафету республиканской акции «Беларусь адзіная» принял Минск, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабный форум объединил более 4 тысяч человек – это активисты общественных объединений и партий, политические деятели и молодежь. Такой диалог – отличная возможность услышать мнение страны и обсудить самые актуальные вопросы.

Участники встречи говорили о национальных интересах, прошлом и будущем нашей страны. Спикеры не раз подчеркивали: Беларусь за мир без конфликтов. В условиях геополитической напряженности, санкционного давления и провокаций на границах, наша позиция остается неизменной. Поэтому основная тематика форума в 2024 году – мирное развитие.

Александра Козлова, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств: Мне как представителю молодежи очень интересно послушать спикеров, узнать, что думают более опытные взрослые насчет нашей ситуации в Беларуси, послушать и получить какой-то совет для процветания нашей республики. Мне также приятно видеть моих сверстников, которые также интересуются процветанием нашей страны.

Диалоговый марафон проходит в нашей стране не первый год, но в этот раз впервые в формате свободного микрофона. Здесь нет запретных тем. Возможность высказать свое мнение по волнующей теме есть у каждого гостя. Из зала прозвучало множество вопросов, и каждый получил ответ компетентного спикера.

Наталья Русецкая, педагог-организатор средней школы № 32 Минска: Вопросы именно о будущем нашей Беларуси. Их звучало очень много. И все они говорили об одном – о нашем будущем. Очень приятно было, что наша молодежь спрашивала разные вопросы. И экономику, и политику. Это значит, что государство будет жить и процветать.

Анатолий Липский, мастер производственного цеха УП «Минсккоммунтеплосеть»:

Мы опять вступаем в электоральную кампанию 2025 года. В 2020-м пытались нас качать изнутри. Исторически сложилось, что наши славянские народы снаружи непобедимы. Извне никто нас не победит. Мы только можем расколоть сами себя. Поэтому и вопрос касался, какие внутренние противоречия существуют в Республике Беларусь и как их решить, чтобы на них нельзя было влиять извне.

Акция «Беларусь адзіная» охватит все регионы нашей страны: диалоговые площадки пройдут в Новополоцке, Мозыре, Могилеве, Сморгони и Барановичах. Завершится марафон в День народного единства.